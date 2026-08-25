Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. „Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!” Ce au observat experții

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Stilistul Florin Burescu a analizat ținutele purtate de Mirabela Grădinaru și Maia Sandu la summit-ul desfășurat recent la Kiev, la invitația Olenei Zelenska. Cu ocazia evenimentului axat pe reziliență și stabilitate internațională, partenera de viață a președintelui României și președinta Republicii Moldova au fost supuse unei evaluări vestimentare atente.

Designerul a oferit o serie de observații tranșante, evidențiind atât alegerile reușite, cât și scăpările majore în materie de coafură, încălțăminte și atitudine diplomatică.

Mirabela Grădinaru, criticată pentru coafură și postură

În ceea ce o privește pe Mirabela Grădinaru, stilistul a apreciat alegerea hainelor și croiala potrivită siluetei sale, însă a identificat deficiențe importante la nivelul detaliilor de îngrijire personală și al prezenței de spirit în cadrul unei întâlniri de un asemenea nivel.

Florin Burescu a punctat minusurile apărute în imaginea partenerei președintelui român: „Am văzut ținuta Mirabelei Grădinaru, o rochie foarte bună, accesorizată corect, lungimea rochiei a fost perfectă, ea are o siluetă frumoasă, îi stă bine cu ținute care îi marchează silueta de invidiat.

Singurul amendament este în privința părului, e necoafat, neîngrijit, nu poți să te prezinți oricum la astfel de întâlniri oficiale, unde sunt prezente numeroase personalități politice. Ești fotografiat, reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot, haine, încălțăminte, machiaj și la atitudine”– a spus el, într-o intervenție pentru click.ro.

Totodată, designerul a subliniat că lipsa de dezinvoltură rămâne principalul punct slab care necesită atenție pe viitor: „Problema ei cea mare este însă atitudinea, este foarte stânjenită, crispată, în toate gesturile, în mers, în postură, aici ar trebui să lucreze mai mult. Și-a găsit cumva stilul vestimentar și asta o scapă din toată încurcătura, mai are însă mult de lucrat la partea de postură și la pieptănătură.”

Maia Sandu, o rochie impecabilă umbrită de o alegere neinspirată a pantofilor

Nici președinta Republicii Moldova nu a scăpat de evaluarea riguroasă a specialistului. Deși recunoscută pentru aparițiile sale sobre și elegante, Maia Sandu a comis o eroare neașteptată în privința încălțămintei selectate pentru summitul internațional din Ucraina.

Analizând detaliile purtate de șefa de stat de peste Prut, Florin Burescu a criticat alegerea pantofilor pentru un astfel de cadru formal: „O apariție bună, în schimb, din punctul meu de vedere, încălțămintea nu se potrivește cu nimic. Nu mai pui baretă la pantofi, căci taie vizual din lungimea piciorului, nu o avantajează. Din ce văd, a purtat încălțări de vacanță, de plajă, nu-mi plac, nu le recomand, la astfel de întâlniri. În schimb, rochia stil cămașă e foarte frumoasă, potrivită. De data asta, Maia Sandu a greșit cu încălțările, dar mai mereu are apariții impecabile.”

Foto – capturi video / Facebook

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