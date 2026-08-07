Cătălin Botezatu, verdict despre imaginea lui Nicușor Dan: „Cât ești președinte nu ai voie să faci ce vrei!” Ce spune despre ținutele acestuia

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Cătălin Botezatu continuă să se remarce prin franchețea cu care comentează subiectele din spațiul public, fie că este vorba despre lumea mondenă sau despre clasa politică. Fără să ezite să își asume opiniile, cunoscutul creator de modă a analizat recent imaginea publică a președintelui Nicușor Dan.

Privind imaginea liderilor politici, Botezatu subliniază că vestimentația unui șef de stat nu este doar o opțiune personală, ci un element riguros reglementat de etichetă și protocol.

Responsabilitatea stiliștilor în imaginea demnitarilor

În opinia creatorului de modă, criticile aduse ținutelor purtate de înalții oficiali ar trebui direcționate către echipa de imagine și stiliștii care îi consiliază. Botezatu consideră că Nicușor Dan are un stil corect și că persoanele cu funcții importante în stat trebuie să lase deciziile de stil pe mâna specialiștilor.

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui. Dacă președintele și soția lui gafează nu sunt ei de vină ci stilistul lor.

Dacă ei țin morțiș să se îmbrace într-un anumit fel și să încalce eticheta atunci e grav pentru că atât timp cât ești președinte sau prim-ministru nu ai voie să faci ce vrei, nu mai ești de capul tău. Te lași pe mâinile celor care au grijă de tine și de imaginea ta, inclusiv din punct de vedere stilistic.

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Nicușor Dan se îmbracă corect, nu pot să spun că a gafat din punct de vedere vestimentar. Eu respect președinții, prim-miniștrii, pe toți, pentru că n-am coloratură politică. Cel mai important este ca liderii noștri să ia decizii corecte pentru noi, populația, dar în rest mă abțin să fac comentarii, deși chiar aș fi în măsură, spre deosebire de alții” – a declarat Botezatu, într-un interviu pentru Viva.ro.

Ce se află în geanta creatorului de modă

Pe lângă comentariile din sfera politică, Cătălin Botezatu a stârnit curiozitatea celor prezenți la un eveniment monden din Capitală, unde a deschis geanta de piele pe care o purta și a prezentat obiectele nelipsite din rutina sa zilnică. De la accesorii exclusiviste de colecție până la sume de bani destinate celor care îl ajută în spațiul public, designerul a arătat ce include trusa sa personală.

„Am de toate. Am două perechi de ochelari. Am suportul acesta de crocodil în care am minim trei trabucuri, mărunt pentru parcagii, pentru oamenii străzii, începând de la 10 lei până la 50 de lei… multe lavete de șters ochelarii, bani, zaharină, portofelul cu acte și cu carduri, parfum mic de geantă, mai multe brichete serii limitate, cărți de vizită…” – a spus el, conform wowbiz.ro.

Extrem de atent la detaliile care îi definesc stilul personal, Botezatu a punctat că poartă cu sine inclusiv esențe create special pentru el.

„Uite ce frumos miroase. Vezi, intră multe într-o gentuță de asta. Am bancnote pentru oamenii străzii, de la 10 până la 50 de lei. Aia sunt pentru parcagii” – a adăugat creatorul de modă.

Foto – Facebook / Instagram

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