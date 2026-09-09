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Cine este Mona Segall, producătorul Chefi la Cuțite și America Express. ”Am moștenit talentul de a face reality-uri de oameni obișnuiți”

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.  Actualizat 09.09.2026, 16:27
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Cine este Mona Segall, producătorul Chefi la Cuțite și America Express. I se spune “Regina audiențelor” și este responsabilă pentru realizarea unora dintre cele mai îndrăgite și urmărite emisiuni televizate din România.

Mona Segall are 62 de ani și este cea care a produs celebrle show-uri “Dansez pentru tine”, “Vocea României”, “Românii au Talent”, “Alege Asia”, “Ştii şi câştigi”, “Roata norocului”, “Preţul corect”, “Te uiţi şi câştigi”, “Ecuaţia Pro”, “Ministerul comediei” şi “Vara Ispitelor”.

Cine este Mona Segall, producătorul Chefi la Cuțite și America Express

S-a născut pe 7 iunie 1961 și a copilărit pe platourile de filmare alături de părinții ei celebri, Doru și Paula Segall, documentariști și oameni de film. Este căsătorită și are un fiu.

Mona Segall a debutat în televiziune ca asistent de regie și regizor secund la Studiourile Buftea, unde a participat la filmările mai multor producții de excepție, printre care “Liceeni” și “Lumini și Umbre”. A lucrat acolo timp de 19 ani, între 1973-1992. A urmat mutarea la Pro TV, unde a ocupat funcția de director al Mediavision. După alți 19 ani, Mona Segall a plecat la Antena 1, unde se află și astăzi.

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„Am crescut cu discuțiile despre cum se pot face lucrurile bine”

”Am moștenit acest talent de a face reality-uri, sau castinguri de oameni obișnuiți și pot spune despre ei, că, indiferent în ce perioadă au trebuit să lucreze, au făcut filme despre oameni și cu dragoste față de oameni și cu un pic de umor și cât de pozitiv se putea…

Au încercat să găsească lucruri despre care se putea discuta pozitiv într-o perioadă în care era greu să faci asta. Așa am crescut, cu discuțiile despre cum se pot face lucrurile bine, despre luptele lor ca un scenariu să fie acceptat”, a declarat Mona Segall într-un interviu acordat jurnalistei cristinastanciulescu.ro.

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Mona Segall, o carieră de peste patru decenii în industria media și televiziune

Mona Segall și-a câștigat, de-a lungul anilor, titulatura de “Regina audiențelor”, având în palmares atât de multe producții televizate de succes. În același interviu amintit mai sus, ea a spus că nu mai există vreun alt format de emisiune pe care să nu-l fi făcut.

„Dacă m-ai fi întrebat acum 4 ani (n.r. dacă e vreun format pe care încă nu l-a făcut și ar dori să-l facă), aș fi răspuns că Amazing Race. Între timp, a apărut Asia Express în viața mea, care îmi place de 10 ori mai mult decât Amazing Race atunci când mă uitam la el… Dar aș vrea să mă întorc la dans, asta e dorința cea mai mare, deși se pare că nu mai funcționează…

Se spune că publicul nu mai rezonează cu asta, dar eu nu cred, cred că publicul ar rezona dacă ar primi ceea ce vrea el: telenovelă, poveste și miză, iar în ultima vreme nu s-a mai făcut așa, de aceea lumea are impresia că nu merge, de aceea probabil că va greu de propus și de acceptat de către o televiziune un format bazat pe dans. Dar eu în continuare am niște idei și propuneri legate de acest gen și asta este ceea ce îmi doresc să fac” – a mai precizat ea.

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Mona Segall și înlocuirea celor trei chefi de la “Chefi la cuțite”

După 12 sezoane, se schimbă juriul celebrului show culinar, după decizia chefilor Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu de a nu mai face parte din emisiune. Anunțul schimbării lor a fost făcut de reprezentanții Antena 1.

“Am fost surprinși de anunțul de ultim moment al celor trei jurați, pentru că ne aflam într-un stadiu extrem de avansat al pregătirilor pentru filmarea sezonului următor și pentru că suntem într-o relație contractuală cu cei trei. Motivul principal invocat de aceștia a fost starea de oboseală, deși a existat o pauză de 6 luni între sezoane. Ne pare rău că toate încercările de a rezolva această situație nu au dus la soluția ideală.

Chefi la cuțite este un format puternic, iar producătorul Mona Segall este o creatoare unică – a reușit întotdeauna să găsească oamenii iubiți de public. Sunt generații întregi de oameni de televiziune care îi datorează cariera și mai ales substanța devenirii a ceea ce sunt azi. Îi putem vedea pe toate ecranele.

Așteptăm cu mult interes noua generație de succes Chefi la cuțite, pentru că Mona și echipa ei știu ce înseamnă magia showurilor unice.” – s-a transmis într-un comunicat semnat Antena 1.

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„Am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect”

Producătoarea Mona Segall spune că a aflat de decizia juraților cu o lună înainte de începerea filmărilor pentru sezonul cu numărul 13 al emisiunii.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată.

Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai știu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziune, înțeleg și știu ce presupune pregătirea acestui format, știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile”, a declarat Mona Segall, potrivit cancan.ro.

Foto: Facebook

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