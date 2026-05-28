Bianca Podosu, atac dur la adresa Marinei Luca. „Hai să nu ne mai dăm ce nu suntem!” De ce a răbufnit după finala „Chefi la Cuțite”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Finalul sezonului 17 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus nu doar lacrimi de fericire și un nou trofeu, ci și un val uriaș de controverse în culisele show-ului gastronomic. Victoria Marinei Luca a reaprins un conflict mai vechi între ea și fosta ei colegă de competiție, Bianca Podosu. Aceasta din urmă a răbufnit în mediul online imediat după difuzarea marii finale, lansând acuzații grave la adresa câștigătoarei și punând sub semnul întrebării corectitudinea rezultatului moral.

Cele două patisere au avut o relație tensionată pe tot parcursul emisiunii, însă de această dată, rivalitatea a trecut dincolo de ecrane. Bianca Podosu nu s-a mai ferit de cuvinte și a criticat dur caracterul Marinei, contestând vehement succesul acesteia.

Un succes contestat în mediul online

Imediat ce s-a aflat deznodământul marii finale, Bianca Podosu a folosit rețelele de socializare pentru a-și exprima nemulțumirea profundă. Ea a lăsat să se înțeleagă că titlul de câștigător ar fi trebuit să meargă în altă direcție și a taxat dur comportamentul pe care Marina l-a avut în spatele camerelor de filmat.

În viziunea Biancăi, trofeul a ajuns în mâinile unei persoane care nu știe să prețuiască succesul și care a dat dovadă de duplicitate în relațiile cu ceilalți concurenți din emisiune.

Citeşte şi: Chef Richard recunoaște cine îl enervează cel mai tare de la Chefi la Cuțite. Ce nu ar mânca niciodată de la colegii lui: „La Orlando nu aș mânca”

Citeşte şi: Vladimir Popa, mesaj viral după ce a pierdut marele premiu de la „Chefi la cuțite”: „De ce nu am câștigat Chefi la cuțite? E simplu”

Citeşte şi: Primele declarații ale Marinei Luca, după ce a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 17: „Plâng de fericire”

Bianca Podosu a ținut să sublinieze că, în opinia ei, un alt concurent de top din echipa bordo ar fi meritat cu adevărat marea recunoaștere. Ea a explicat că succesul profesional și CV-ul impresionant nu pot compensa lipsa de omenie, acuzând-o pe Marina Luca de falsitate.

„Nu mă interesează cum vreți să îmi spuneți, dar ceea ce s-a întâmplat… Și eu zic la fel. Hai să nu ne mai dăm ce nu suntem și să ridicăm în slăvi un om, care chiar… nici nu știe să se bucure, nici nu știe să aprecieze. Îți râde în față, se dă prieten cu tine și după te vorbește. Degeaba lucrezi la nu știu câte stele și ai nu știu ce școli, dacă nu știi să fii om ești degeaba! Asta e părerea mea”, a spus Bianca Podosu în spațiul public, făcând referire directă la experiența Marinei în restaurantele cu stele Michelin.

Două realități paralele în marea finală

În timp ce acuzațiile Biancăi inundau internetul, în platoul de filmare atmosfera a fost una de-a dreptul copleșitoare pentru proaspăta câștigătoare. Marina Luca, cuprinsă de intense emoții, a izbucnit în plâns la auzul propriului nume și a sărbătorit momentul la intensitate maximă, urcându-se pe masă alături de chef Alexandru Sautner.

Marina s-a declarat extrem de mândră de parcursul ei și a mărturisit că suportul celor dragi a ajutat-o să nu renunțe în momentele de cumpănă. Rămâne de văzut dacă proaspăta câștigătoare a sezonului 17 va alege să îi răspundă fostei sale colege sau dacă va prefera să ignore valul de critici pentru a se bucura din plin de cel mai important trofeu din cariera sa.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez! Nici nu știu ce să fac! Nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Deci suportul moral pe care l-am avut pe tot parcursul competiției de la familie, de la prieteni, sunt înconjurată de oameni minunați! Sper că mama mea e mândră și că am inspirat mulți oameni!”, a declarat Marina Luca, la Chefi la cuțite.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News