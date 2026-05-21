Surpriză de proporții la „Chefi la cuțite”. Un celebru chef cu trei stele Michelin vine la jurizare

Spectaculosul sezon 17 Chefi la cuțite aduce o premieră în lumea show-urilor culinare din România: unul dintre cei mai apreciați și influenți Chefi din lume, Mauro Uliassi vine la jurizare în Semifinală.

Chef Mauro Uliassi vine la „Chefi la cuțite”

Pentru prima dată un Chef cu trei stele Michelin scrie istorie la Chefi la cuțite, marcând un moment memorabil care vorbește despre noul nivel al artei gastronomice promovate de show-ul culinar.

Îmbinând tehnicile avant-garde cu aromele tradiționale, Chef Uliassi și-a construit succesul în lumea culinară pe un talent nativ, dar și pe neobosita curiozitate de a experimenta și cerceta alături de echipa sa tot ce ține de istoria, profunzimile și dezvoltarea artei culinare, în cadrul Uliassi Lab, devenit parte integrantă din brandul său personal.

Azi, numele său este sinonim cu excelența, restaurantul Uliassi deținând trei stele Michelin. Chef Mauro a obținut prima sa stea Michelin în 1994, cea de-a doua a venit în 2008, urmată de cea de-a treia în 2018.

Centrat pe combinații inovatoare între carne și pește, restaurantul său din Senigallia a avut, începând din 2019, o prezență constantă în topul celor mai bune restaurante din lume (The World’s 50 Best Restaurants), în 2022 ocupând locul 12.

Numit Chef-ului Anului de mai multe ori în Italia, Chef Uliassi a fost totodată votat constant în topul The Best Chef Awards, platforma gastronomică globală de elită.

Lunea viitoare, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Chef Mauro Uliassi va putea fi urmărit în Semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite, alături de Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu.

Cine sunt semifinaliștii sezonului 17

10 concurenți au intrat în semifinalele „Chefi la cuțite”, sezonul 17.

Ultima ediție a adus și o despărțire emoționantă. Darius Jecan, membru al echipei lui Chef Orlando Zaharia, a părăsit competiția, iar mentorul său i-a transmis un mesaj deosebit: „Eu vreau să îi spun că sunt tare mândru de el și de tot parcursul pe care l-a avut la Chefi la cuțite. Mă bucur enorm că a făcut parte din această echipă și sunt sigur că, dacă va păstra felul lui de a fi – modestia sinceră în suflet, blândețea în voce și tot felul lui de a fi – totul în viață se va rezolva”.

Tunicile bej, conduse de Chef Ștefan, au obținut o frumoasă victorie, care le-a trimis direct în Semifinală. Astfel, Radu Beleț, Ștefan Turian și Alex Sazabo au fost primii semifinaliști.

După o probă intensă, în semifinală au mai intrat, cu punctaje mari, Marina Luca, din echipa verde, Alex Dodoaia din echipa bordo și Vladimir din echipa gri au obținut 20 de puncte, iar Sabina de la tunicile bordo, dar și Pita, din echipa lui Chef Orlando au luat 18 puncte.

Alături de ei vor mai lupta în semifinală Sabina Șopterean, Andreea Nedelcu și Samuel Cernea.

Sursă foto: PR

