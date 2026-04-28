Conflict mocnit la „Chefi la cuțite”. O concurentă este luată în colimator de colegi

O concurentă din nou sezon „Chefi la cuțite” a fost luată în colimator de colegii săi de echipă. Tânăra a fost catalogată ca fiind „arogantă”, iar criticile continuă să apară.

Concurentă din echipa bordo, „la cuțite” cu colegii săi de la „Chefi la cuțite”

Bianca Podosu, concurenta controversată de la „Chefi la cuțite”, continuă să fie subiect de discuție intens în echipa bordo. În ediția de luni, tensiunile au atins un nou nivel, cu acuzații directe din partea lui Florinel, coechipierul ei, care a dezvăluit că evită interacțiunile cu ea pentru a-și menține echilibrul emoțional.

Atmosfera din echipa lui chef Richard Abou Zaki pare tot mai apăsătoare, iar dinamica dintre concurenți devine o provocare în sine.

Florinel, cântăreț și membru al echipei bordo, nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume în testimoniale, unde a mărturisit că preferă să se distanțeze de Bianca Podosu.

„Îmi văd de liniștea mea. Încerc să mă dau oleacă departe de raza Biancăi, să nu îmi zăpăcească creierii cu vrăjelile ei și cam atât”, a afirmat el.

Acesta a lăsat să se înțeleagă că tânăra patiseră ar emana o energie negativă, afectând armonia echipei.

Bianca, criticată de concurenți după eliminarea lui Christian Ursu

Tensiunile au fost amplificate de eliminarea recentă a lui Christian Ursu, un alt membru al echipei bordo. Decizia de eliminare a fost urmată de lacrimi și regrete din partea colegilor, însă Bianca nu a împărtășit aceeași emoție.

Ea a fost criticată de unii concurenți pentru lipsa de empatie, având o abordare pragmatică.

„Nu știu de ce plâng toți așa de tare după Cristi, până la urmă unul dintre noi trebuia să plece. Da, m-a ajutat și îmi pare rău (n.r. că a plecat). Dar, ce să fac? Cristi nu mi-a gătit preparatul. Eu doar l-am întrebat dacă e bine sau nu e bine gătită carnea, atâta tot”, a declarat Bianca Podosu, apărându-și poziția.

În trecut, sprijinul oferit de Christian Ursu Biancăi în probele individuale a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a face față competiției fără ajutor. Această percepție pare să fi alimentat nemulțumirile în echipă, contribuind la imaginea ei controversată.

