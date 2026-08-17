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Taisia mesaj de dragoste pentru David Popovici, după reușitele sportivului la Paris: „Sunt cea mai norocoasă fată”

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.  Actualizat 17.08.2026, 15:09
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Taisia Nițuleasa i-a transmis un mesaj de dragoste iubitului ei, David Popovici, după ce sportivul a câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Paris din acest an. Pentru al treilea an consecutiv, românul și-a apărat titlul atât la 100 m liber, cât și la 200 m liber.

Taisia Nițuleasa, mesaj de iubire pentru David Popovici

David Popovici, unul dintre cei mai apreciați sportivi români ai momentului, nu doar că strălucește în bazin, dar trăiește și o frumoasă poveste de dragoste alături de Taisia Nițuleasa. De aproape șase ani, cei doi formează un cuplu discret, iar sprijinul pe care tânăra i-l oferă campionului este de neclintit.

david popovici cu iubitaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Recent, după ce David a cucerit medalia de aur la proba de 200 de metri liber în cadrul Campionatelor Europene, Taisia a împărtășit pe rețelele sociale un mesaj emoționant.

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie dar îl iubesc prea mult pe acest individ. Am I the luckiest girl or what (sunt cea mai norocoasă fată sau ce?)”, a scris ea, alături de câteva imagini cu iubitul său.

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Relația lor a început în perioada liceului și, de atunci, cei doi au ales să își protejeze intimitatea, preferând să își trăiască povestea departe de ochii publicului. Cu toate acestea, Taisia a fost alături de David în momentele sale de glorie, inclusiv la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, unde a susținut delegația României fluturând mândră tricolorul din tribune.

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David Popovici, desemnat „Înotătorul Anului 2025”

David Popovici a fost desemnat „Înotătorul Anului 2025” de către European Aquatics, o recunoaștere binemeritată pentru performanțele remarcabile din acest an.

Pe 14 august, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Paris, sportivul român a fost premiat pentru cele două medalii de aur obținute la Campionatele Europene de Natație, în probele de 100 și 200 de metri liber. Acest succes îi consolidează poziția de lider în natația europeană.

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Cine este Taisia Nițuleasa

Pe lângă faptul că este partenera unuia dintre cei mai mari sportivi ai României, Taisia Nițuleasa are propriile visuri și aspirații. Studentă la SNSPA, tânăra se descrie pe rețelele de socializare ca fiind pasionată de dans.

În ciuda relației lor de lungă durată, cuplul preferă să își dedice energia studiilor și proiectelor personale, păstrând aparițiile publice la minimum. Totuși, de fiecare dată când sunt văzuți împreună, reușesc să atragă atenția și admirația fanilor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu David Popovici și Taisia Nițuleasa

Sursă foto: Instagram

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