Narcis Bujor, ispită la Insula iubirii, cu iubită acasă. Cine este femeia care l-a ispitit și unde s-au cunoscut

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Narcis Bujor, ispita de la Insula Iubirii, a intrat în noul sezon cu un secret bine păstrat: acasă îl aștepta iubita Alina. Cei doi nu se ascund, împărțind vacanțe de lux și o legătură profesională în industria divertismentului.

Narcis Bujor, așteptat acasă de iubită

Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii aduce nu doar provocări noi, dar și controverse neașteptate. Printre ispitele masculine care au revenit în Thailanda se numără Narcis Bujor, un favorit al publicului feminin. Încrederea lui însă pare să fi fost umbrită de o decizie riscantă: plecarea pe insulă, deși acasă îl aștepta o relație stabilă.

Potrivit Cancan, Narcis a încălcat regulile contractuale atunci când a participat la show, fiind într-o relație cu Alina, partenera sa de mai bine de un an.

Narcis Bujor și Alina nu au făcut un secret din relația lor. Cei doi se afișează împreună în vacanțe luxoase și evenimente publice, semn că legătura lor este solidă. Vara trecută, cuplul a petrecut momente de neuitat în Mykonos, Grecia, una dintre destinațiile de top pentru cei care apreciază luxul. Cluburile exclusiviste și hotelurile de cinci stele, precum Cavo Tagoo, au fost fundalul unor momente pline de distracție, documentate generos pe rețelele de socializare.

Relația ispitei a început în octombrie 2025

Întâlnirea lor din octombrie 2025, într-un club din Capitală, pare să fi fost punctul de plecare al unei povești intense.

Între cei doi a existat încă de la început o atracție, iar relația lor a evoluat frumos, aceștia reușind că îmbine viața personală cu cea profesională.

Înainte de a reveni la Insula iubirii, Narcis și Alina au colaborat la diverse proiecte publicitare.

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Cine este Alina, iubita lui Narcis Bujor

Alina, o femeie ambițioasă, activează în industria de divertisment pentru adulți, fiind mai mult decât o simplă prezență în fața camerelor. Ea ocupă poziții de manager și ambasador de brand în acest domeniu, iar performanțele sale nu sunt de neglijat.

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Alina a câștigat locul 1 într-o competiție internațională de videochat, primind un premiu impresionant de 1.000.000 de dolari. Narcis Bujor, familiarizat și el cu industria, a declarat că a participat la producții pentru adulți, fiindu-i astfel ușor să înțeleagă profesia iubitei sale.

Deși relația lor pare solidă, decizia lui Narcis de a pleca la Insula Iubirii în timp ce avea o parteneră acasă a stârnit controverse.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Narcis Bujor și Alina

Sursă foto: Instagram

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