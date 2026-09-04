Eric Berinde s-a însurat. Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Insula iubirii

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Eric Berinde a spus ”Da”! Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut marele pas, căsătorindu-se civil cu aleasa inimii sale pe 3 septembrie 2026. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că fostul concurent din sezonul 8 al emisiunii a fost mereu discret în privința vieții sale amoroase.

Eric Berinde s-a căsătorit

Eric Berinde, o fostă ispită cunoscută din sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, a surprins pe toată lumea cu un eveniment emoționant: cununia civilă alături de partenera sa de viață. Pe 3 septembrie 2026, acesta și-a unit destinul cu aleasa inimii, iar momentele speciale au fost împărtășite cu fanii săi pe rețelele de socializare.

Ceremonia a avut loc într-un cadru intim, iar printre cei prezenți s-a numărat și mama lui Eric, o prezență importantă în viața sa. Într-un mesaj emoționant, Eric a subliniat cât de recunoscător este pentru femeile care i-au marcat viața.

„Mama mi-a dat viață, m-a crescut și mi-a fost alături de la început. Soția mea mi-a oferit un nou început și femeia alături de care aleg să-mi trăiesc tot restul vieții. ❤️ Azi, în ziua în care am devenit o familie, am lângă mine două dintre cele mai importante femei din viața mea. Sunt recunoscător pentru amândouă și pentru tot ce însemnați pentru mine. Vă iubesc! ❤️”, a scris el pe conturile de social media.

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Cum s-a schimbat viața ispitei după Insula iubirii

Eric Berinde a devenit o figură publică după participarea sa la Insula Iubirii, unde a testat limitele relațiilor concurenților. Deși încercarea sa de a forma un cuplu cu Cristina Rotaru nu a avut succes, experiența din show i-a deschis noi orizonturi, mai ales pe plan profesional.

„După emisiune, viața mea profesională a cunoscut o transformare importantă. Am început să fiu invitat la diverse evenimente și am avut oportunități de a lucra cu branduri care îmi apreciau imaginea și personalitatea. Ce nu am anticipat însă a fost cât de mult a influențat „Insula Iubirii” carierele și oportunitățile din lumea televiziunii și a marketingului”, a dezvăluit el pentru Spynews.

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Pe lângă succesul profesional, Eric Berinde a învățat să-și valorifice influența în mod pozitiv, devenind mai conștient de importanța unei imagini autentice.

„Începând să colaborez cu diverse proiecte media, am înțeles mai bine cum pot să îmi folosesc influența într-un mod pozitiv și să mă dezvolt pe mai multe planuri, nu doar profesional, ci și personal. Totodată, am devenit mai conștient de importanța unei imagini publice autentice și am învățat cum să îmi gestionez relațiile cu publicul”, a adăugat el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Eric Berinde și soția lui

Sursă foto: Instagram

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