Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nattasha și Lorenzo, ambii în vârstă de 31 de ani, formează al treilea cuplu de la Insula Iubirii 2026, care va avea premiera pe 4 septembrie, la Antena 1 și pe Antena Play.

Nattasha și Lorenzo sunt al treilea cuplu de la Insula Iubirii 2026

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă alias Lorenzo locuiesc în Marea Britanie și sunt împreună de un an și șapte luni. Deși relația lor pare solidă, cei doi au decis că este momentul să vadă dacă sunt pregătiți pentru un viitor pe termen lung. Insula Iubirii 2026 le oferă șansa să descopere cât de bine funcționează împreună, chiar și atunci când sunt puși în fața tentațiilor și distanței.

Ceea ce îi face unici pe Nattasha și Lorenzo este dinamica lor atipică. Ea este dominatoare, o profesie care stârnește adesea curiozitatea celor din jur. El, pe de altă parte, este excavatorist și creator de conținut pe TikTok, unde a reușit să atragă atenția publicului cu materiale virale. De la începutul relației, cei doi au fost de nedespărțit, dar acum, timp de 21 de zile, vor experimenta ce înseamnă să nu fie unul lângă celălalt la fiecare pas.

Citește și: Prințul Marco și Bianca sunt primul cuplu de la Insula Iubirii 2026

Citește și: Remi și Bianca sunt al doilea cuplu de la Insula Iubirii 2026

Distanța le va arăta dacă sunt cu adevărat pregătiți pentru pasul următor. Aceasta este premisa cu care cei doi intră în această provocare. Nattasha, născută în zodia Gemeni, și Lorenzo, care este Vărsător, se bazează pe compatibilitatea lor, dar și pe dorința de a construi o relație solidă.

Antena 1 promite un sezon plin de emoție și revelații, cu povești care merită descoperite. Mâine și poimâine vor fi anunțate și ultimele două cupluri participante.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News