Cristina Petre, dezvăluiri despre partajul de după divorțul de Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii: „M-am achitat” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Povestea dintre Cristina și Andrei, foști concurenți Insula Iubirii, este una complicată, care s-a încheiat recent. După ce au participat la emisiune, cei doi au decis să divorțeze, însă ulterior au continuat să fie împreună. De data aceasta, Cristina și Andrei s-au despărțit definitiv, iar acum, bruneta vorbește despre partajul dintre ei.

Cu ce a rămas Andrei Rotaru de la Insula Iubirii după divorț

Cristina Petre a făcut dezvăluiri despre divorțul de Andrei Rotaru, cu care a avut o căsnicie de 10 ani. Fosta concurentă Insula iubirii a fost invitată în podcastul „Face to Face” și a vorbit despre cum și-au împărtășit bunurile după despărțire.

Bruneta a povestit că a rămas în locuința construită în curtea mamei sale, iar fostului soț i-a cumpărat o mașină și chiar i-a achitat o datorie mai veche.

„Eu am rămas în casa mea. Lui i-am cumpărat o mașină și i-am dat-o, i-am plătit și o datorie pe care o avea de pe timpul când stătea în chirie, după divorț. Deci m-am achitat.”

Citește și:M-au aruncat în salvare!” Andrei Rotaru, acuzații uluitoare la adresa Cristinei Petre și a fostei soacre. Cum a ajuns să fie internat la Spitalul Obregia

Ea a spus că locuința a fost construită în curta mamei sale și că a muncit alături de fostul ei soț pentru a o ridica. Mai mult, părinții lui Andrei Rotaru i-ar fi reproșat Cristinei că este materialistă.

„Părinții lui nu i-au pus la dispoziție nici măcar un teren… Au strigat după mine că sunt materialistă. Păi cine a fost materialist? Că el a venit în casa, în curtea mamei mele, acolo s-a construit. Eu am muncit cot la cot cu el.”

Tatăl ei a susținut-o în perioada show-ului

Cristina Petre a trecut prin clipe de coșmar în cadrul show-ului, când soțul ei s-a apropiat de o ispită și a înșelat-o în văzul a sute de mii de telespectatori.

Ea a suferit enorm și a vorbit despre reacția familiei sale la decizia de a divorța, odată venită din Thailanda.

Citește și: Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii, dat afară din casă de soție, după 12 ani de relație: „Am fost aruncat”

Fosta concurentă a recunoscut că nu are o relație apropiată cu tatăl ei, însă a povestit că i-a fost alături pe perioada în care se difuza show-ul.

„N-am vorbit foarte mult, am vorbit în perioada Insulei. Atunci chiar a intervenit și m-a susținut moral. Îi mulțumesc pe această cale. Noi avem o relație un pic mai rece.”

Urmărește-ne pe Google News