Cristina Petre, dezvăluiri despre partajul de după divorțul de Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii: „M-am achitat” 

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Povestea dintre Cristina și Andrei, foști concurenți Insula Iubirii, este una complicată, care s-a încheiat recent. După ce au participat la emisiune, cei doi au decis să divorțeze, însă ulterior au continuat să fie împreună. De data aceasta, Cristina și Andrei s-au despărțit definitiv, iar acum, bruneta vorbește despre partajul dintre ei.
Cu ce a rămas Andrei Rotaru de la Insula Iubirii după divorț
Cristina Petre a făcut dezvăluiri despre divorțul de Andrei Rotaru, cu care a avut o căsnicie de 10 ani. Fosta concurentă Insula iubirii a fost invitată în podcastul „Face to Face” și a vorbit despre cum și-au împărtășit bunurile după despărțire.
Ea a spus că locuința a fost construită în curta mamei sale și că a muncit alături de fostul ei soț pentru a o ridica. Mai mult, părinții lui Andrei Rotaru i-ar fi reproșat Cristinei că este materialistă.
„Părinții lui nu i-au pus la dispoziție nici măcar un teren… Au strigat după mine că sunt materialistă. Păi cine a fost materialist? Că el a venit în casa, în curtea mamei mele, acolo s-a construit. Eu am muncit cot la cot cu el.”
Tatăl ei a susținut-o în perioada show-ului
Cristina Petre a trecut prin clipe de coșmar în cadrul show-ului, când soțul ei s-a apropiat de o ispită și a înșelat-o în văzul a sute de mii de telespectatori.
Ea a suferit enorm și a vorbit despre reacția familiei sale la decizia de a divorța, odată venită din Thailanda.