Oana Monea s-a împăcat cu Alex. Fostul iubit vrea să participe la Insula Iubirii în calitate de concurent 

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Oana Monea a decis să se împace cu fostul ei iubit, alex, după ce au fost despărțiți timp de o lună. Cu toate că ispita a fost cea care a luat decizia separării, recunoaște că i-a fost foarte greu în această perioadă. Mai mult, Alex își dorește să își testeze relația la Insula Iubirii.

Oana Monea și fostul iubit s-au împăcat

Celebra ispită de la Insula Iubirii s-a despărțit în urmă cu câteva luni de iubitul ei, Alex. Cei doi erau împreună de un an zile, însă nu au putut sta prea mult departe unul de celălalt. În luna în care au fost despărțiți, ei au continuat să vorbească, iar într-un final au decis să își mai acorde o șansă.

Oana Monea spune că acum sunt bine și amândoi și-au dat seama că au de lucrat la ei înșiși pentru ca relația să funcționeze.

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„Nu am putut să rezistăm mai mult de o lună despărțiți. Ne-am împăcat (…) Am foarte multe așteptări, am nevoie de susținere, am nevoie de siguranță, de maturitate emoțională și multe alte lucruri. Sunt destul de complicată, zic eu (…) Nu am cum să îmi cobor nivelul. Le-am găsit (n.r. toate lucrurile astea la Alex), dar dacă nu, lucrăm la ele. Am și eu foarte multe lucruri la care trebuie să lucrez, el la fel, dar suntem bine”, a declarat Oana Monea, la Știrile Antena Stars.

Nu vrea să mai participe la Insula Iubirii

Oana Monea a mărturisit că iubitul ei ar vrea să participe la Insula Iubirii în calitate de concurent, însă ea nu își dorește să își testeze relația.

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Blondina a recunoscut că nu ar rezista o lună fără Alex și nici nu ar suporta gândul că este înconjurat de alte femei.

„Eu nu vreau să mergem ca și concurenți la Insulă. Eu nu vreau, el își dorește. Nu cred că pot să rezist o lună fără el și el fiind acolo cu atâtea fete frumoase. Eu nu am ochi pentru băieți, eu sunt pentru el (…) Eu am văzut ce este acolo și nu aș putea să îl las. Eu m-aș duce, dar nu l-aș lua și pe el (n.r. râde). Nu mi-e teamă că îl pierd, doar că nu cred că pot rezista, e foarte mult stres (…) Doar că ar exista lângă zece fete frumoase nu mi-ar da liniște, nu că s-ar întâmpla ceva”, a mai spus fosta ispită.

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