Cum arată Bianca Mitroi, la doi ani de la participarea la Insula Iubirii. Fosta concurentă este de nerecunoscut

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Bianca Mitroi, fosta concurentă din sezonul 8 Insula Iubirii, este de nerecunoscut în 2026! Originară din Craiova, artista de muzică de petrecere radiază pe rețelele sociale, lăsând în urmă tensiunile trăite alături de Robert Braia.

Cum arată Bianca Mitroi la doi ani de la Insula Iubirii

Bianca Mitroi, fostă concurentă la Insula Iubirii, s-a transformat total în ultimii ani. Dacă o asociai cu imaginea din sezonul 8 al reality-show-ului, aparițiile recente ale artistei de muzică de petrecere sunt o revelație.

În Thailanda, tânăra a trăit momente dificile alături de Robert Braia. Relația lor, marcată de conflicte intense, a fost expusă fără rețineri de camerele de filmat. În ciuda problemelor evidente, Bianca Mitroi s-a remarcat prin atitudinea fermă, refuzând să se agațe de o relație care nu mai funcționa. Finalul emisiunii i-a găsit pe cei doi separați, dar cu promisiunea de a încerca încă o dată acasă.

Astăzi, Bianca Mitroi este o femeie care își controlează cu grijă imaginea. Activă pe rețelele sociale, cântăreața originară din Craiova se concentrează pe proiectele sale artistice, arătându-se mai senină decât oricând. Zâmbetul său sincer și energia pozitivă dezvăluie o persoană care a depășit cu succes capitolele tumultuoase din trecut. Spre deosebire de perioada în care viața sa era expusă la televizor, fosta concurentă de la Insula Iubirii este acum mult mai discretă cu privire la aspectele personale.

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Ce se întâmplă cu viața amoroasă a fostei concurente

Un detaliu care atrage atenția este discreția sa în ceea ce privește viața amoroasă. Deși nu s-a afișat recent alături de vreun partener, Bianca Mitroi preferă să păstreze misterul.

Fanii se întreabă dacă există o nouă poveste de iubire, însă artista pare preocupată mai mult de cariera muzicală decât de explicații.

Între timp, povestea sa cu Robert Braia a avut un capitol surprinzător. În 2025, cei doi au confirmat că s-au împăcat, hotărând să mai acorde o șansă relației.

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Robert declara atunci: „Părerile celor din jur nu ne interesează. Important este ce decidem noi pentru relația noastră”.

Totuși, de atunci, cei doi au păstrat discreția asupra relației, iar Bianca Mitroi nu pare grăbită să ofere clarificări.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Bianca Mitroi, la doi ani de la participarea la Insula Iubirii

Sursă foto: Instagram

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