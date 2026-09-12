Maria Constantin, dezvăluiri despre carieră și viața de familie. Cum colaborează cu fostul soț în creșterea fiului lor și ce spune despre lucratul cu actualul soț: „Am învățat foarte multe lucruri” / Exclusiv

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Maria Constantin a fost prezentă la petrecerea VIVA!, unde ne-a vorbit despre carieră și familie. Artista are un program încărcat, fiind implicată atât în proiecte muzicale, cât și în activități din domeniul turismului, unde lucrează alături de soțul ei, Robert Stoica. Maria Constantin a dezvăluit că își dorește să dezvolte în continuare această latură profesională și să aducă în România inspirația pe care o găsește în călătoriile sale.

Maria Constantin, dezvăluiri despre carieră și viața de familie

Vedeta a vorbit și despre relația cu fiul ei, Codruț, dar și despre modul în care colaborează în prezent cu tatăl lui, Ciprian Tapotă, pentru creșterea acestuia. Maria Constantin spune că între cei doi s-au liniștit lucrurile și că au ajuns să aibă o relație frumoasă, în beneficiul fiului lor. Artista a dezvăluit, de asemenea, că pregătește o vacanță mamă-fiu în Scoția și că pentru finalul anului are un proiect misterios, despre care spune că îi va surprinde pe toți.

Bună, Maria! Ce faci acum pe plan profesional?

Pe plan profesional, muncesc foarte mult. Acum, într-adevăr, este și sezonul evenimentelor. În toamnă pregătesc proiecte noi muzicale. De asemenea, pe zona mea, cu activitățile de turism, cu pensiunea, cu vila mea pentru petreceri și așa, merge totul foarte bine. Chiar ne gândim să ne mai dezvoltăm în sensul ăsta, pentru că, într-adevăr, este o zonă care trebuie explorată, pentru că avem o țară atât de frumoasă și putem explora mult mai mult pe zona asta. Și îmi doresc să aduc cumva ceea ce văd în țările unde plec în vacanțe, să aduc măcar un strop din ce găsesc acolo și din minunățiile pe care le întâmpin.

Cum lucrează cu soțul ei

Tu și soțul tău lucrați împreună în această afacere, cum vă înțelegeți?

Noi lucrăm împreună și ne înțelegem foarte bine. Se știe că de la el am învățat foarte multe lucruri, pentru că, până să-l întâlnesc pe el, eram doar pe zona mea artistică. Am învățat că, mai ales după perioada pandemiei, că mai trebuie să mai ai și altceva de back-up și să știi să-ți investești banii inteligent. El a venit cu această variantă și atunci, într-adevăr, am învățat și eu foarte multe lucruri de la el.

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Cum se împarte între carieră și rolul de mamă

Cum reușești să te împarți între carieră și rolul de mamă?

Mă descurc, pentru că, pe lângă copilul meu, familia mea, băiețelul soțului meu, familia lui, fratele meu, sora mea, care este plecată în Italia, adică avem o familie mare, numeroasă, și încercăm să ne împărțim la toți. Rolul de mamă, îți dai seama, încerc să fac față printre picături, așa cum pot, pentru că… atunci când sunt la evenimente, nu am cum să mă văd cu fiul meu și nu ar fi corect față de el să-l car după mine la evenimente. În schimb, încerc să suplinesc în alte părți, unde știu că lui îi place. De exemplu, acum organizez o vacanță alături de el în Scoția, pentru că îi place foarte tare această țară și vrea să o viziteze. Și chiar zilele astea mă uitam să cumpăr biletele, pentru că vreau să mergem. Va fi o vacanță mamă-fiu.

Ce a învățat de la fiul ei

Ce ai învățat de la fiul tău?

Foarte multe lucruri. Pe lângă faptul că este un vorbitor excelent de limba engleză și mă corectează de fiecare dată, că eu sunt bâtă, eu recunosc. Acum am început să mai fac niște cursuri să învăț și eu.

Dar învăț foarte multe lucruri pentru că, într-adevăr, este o altă generație și mă surprinde cu foarte multe lucruri pe care eu, probabil, le-am învățat în perioada mea de adult, nicidecum ca adolescent. Dar, da, învăț foarte multe lucruri frumoase de la el și sunt mândră de el pentru că, contrar generației din ziua de astăzi, el este foarte cuminte și foarte liniștit și foarte mișto.

Nu este genul… Am tot încercat, zic: „Mami, uite, ai libertate, hai să mergem la un club, să descoperi și ce înseamnă…”, dar nu este atras de lucrurile astea. Tocmai de asta vrea să mergem și în Scoția, să fim pe vizitat, pe muzee, pe toate cele.

Suntem două firi total diferite, dar, în același timp, ne completăm foarte frumos, mai ales că îl susțin în absolut tot ceea ce își dorește.

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Ce vrea să preia fiul ei de la ea

Și dacă ar fi un singur lucru pe care ai vrea să îl învețe el de la tine, care ar fi acela?

Cred că, nu știu, calmul meu și cum să gestioneze situațiile conflictuale, situații un pic mai grele. Am încercat tot timpul să insuflu chestia asta și să-l învăț să nu fie speriat în momentul în care, într-adevăr, se va întâmpla și poate vor fi și perioade mai grele. Eu sper să nu. Dar, na, viața uneori nu este numai roz și atunci trebuie să fie pregătit și pentru acest lucru.

Dar este un băiat, încă o dată repet, foarte cuminte și tocmai de-asta sunt puțin speriată, pentru că, fiind atât de cuminte, s-ar putea să aibă și foarte multe dezamăgiri. De-asta încerc să-l pregătesc și să-i spun: „Mami, nu tot timpul lucrurile stau roz și nu tot timpul oamenii vor fi și vor reacționa ca și tine. Nu sunt toți oamenii foarte buni în jurul nostru.”

Dar, până la proba contrarie, momentan nu a avut așa perioade dificile. Să sperăm că nu va avea parte. A tras maică-sa pentru el suficient.

Cum colaborează cu fostul soț în creșterea fiului lor

Tu și tatăl lui, cum colaborați în creșterea lui?

Acum colaborăm foarte bine și ne înțelegem foarte bine, mă rog, în ceea ce ține și privește creșterea copilului. Și există cumva o deschidere foarte mare și din partea lui pentru copilul nostru, pentru a călători mai mult, pentru a învăța cât mai multe lucruri. Și asta este foarte important pentru mine, că, în sfârșit, s-au liniștit apele, că totul decurge așa cum ar fi trebuit să decurgă de la bun început.

Probabil amândoi eram copii atunci, când ne-am despărțit, și am luat lucrurile puțin cu vârsta aia de adolescenți, pentru că eram niște adolescenți și când ne-am cunoscut, și când ne-am căsătorit, și când ne-am despărțit. Probabil eram puțin mai impulsivi amândoi și căutam așa nod în papură unul celuilalt, dar acum, într-adevăr, avem o legătură foarte frumoasă și chiar astăzi am discutat, la fel, pentru vacanță și așa, și ne înțelegem super bine. Îmi place chestia asta că, în sfârșit, am lucrul acesta pentru copil.

Cu siguranță și copilul are o altă atitudine când vede că mama cu tata… În sfârșit se înțeleg. Nu se mai ceartă. E bine.

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Proiect surpriză la final de an

Ce planuri mai ai până la finalul anului?

Până la finalul anului? Mai am niște proiecte foarte drăguțe, dar unul dintre ele chiar nu pot să spun despre ce este vorba. Va fi chiar atunci, în perioada sărbătorilor de iarnă. O să fie ceva ce o să surprindă pe toată lumea, ce voi face. Și nu mă refer la muzică, la domeniul meu, va fi cu totul altceva ce voi face.

Și, de asemenea, cel mai mult mă pregătesc, sincer, pe lângă proiectele muzicale și afacerile mele, pentru o vacanță. Deci, pentru aia sunt tot timpul pregătită.

Cât de greu îmi este mie să fac bagajele când merg la evenimente și așa. Deci, nu, este ceva rău. Dacă trebuie să plec într-o vacanță, nu vrei să știi cât de repede fac bagajul. Este ceva fenomenal la mine. Îmi place foarte tare să călătoresc și să descopăr lumea. Sincer, de-asta și trag și consider că merit. Cred că asta este o răsplată pentru munca pe care o fac și pentru cât de mult trag de mine pe parcursul anului.

Foto: Captură video; Instagram

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