Emilia Ghinescu, dezvăluiri noi despre diferența de vârstă de 20 de ani dintre ea și iubit: „Este relativă”

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Emilia Ghinescu, la 47 de ani, trăiește o poveste de iubire cu un partener mai tânăr cu două decenii. Artista a vorbit deschis despre diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei și despre valorile pe care se bazează relația lor.

Ce spune Emilia Ghinescu despre diferența de vârstă dintre ea și iubit

Emilia Ghinescu este de părere că iubirea nu are vârstă și că fericirea vine atunci când îți urmezi inima. Într-un interviu pentru Spynews TV Live, artista a vorbit deschis despre relația cu partenerul său mai tânăr cu aproape două decenii.

La 47 de ani, Emilia Ghinescu trăiește o poveste de iubire care sfidează prejudecățile. De mai bine de un an și două luni, artista formează un cuplu cu Viorel Neagoe, care este cu 20 de ani mai tânăr decât ea, iar diferența de vârstă dintre ei nu reprezintă un obstacol. Din contră, relația lor continuă să evolueze frumos, iar cei doi își fac planuri de viitor.

„Nu mai e ceva nou (relația lor – n.red.). Deja avem un an și două luni împreună. (…) Ne gândim la mai multe împreună. Suntem doi oameni care se completează. Partea cu diferența de vârstă este relativă, fiecare o privește cum vrea. Noi o privim din punctul nostru de vedere și contează cel mai mult cum o vedem noi”, a declarat Emilia, potrivit Spynews.

Deși diferența de vârstă dintre cei doi i-a dat inițial de gândit, Emilia a descoperit că acest aspect nu a fost un obstacol, ci mai degrabă o oportunitate de a construi o relație bazată pe respect și înțelegere reciprocă. „Dar uite că am rezistat un an de zile și sper din tot sufletul să rezistăm mulți ani. Eu asta îmi doresc, așa își dorește și Viorel, pentru că ne înțelegem foarte bine și suntem… contrar faptului că există diferență de vârstă între noi, ne înțelegem extraordinar”, mai spunea artista în iunie 2026.

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Nu au avut o relație lipsită de provocări

Ca în orice relație, începutul nu a fost lipsit de provocări. Artista recunoaște că primul an este cel mai dificil, mai ales atunci când unul dintre parteneri nu este obișnuit cu viața publică și cu presiunea constantă a atenției din partea presei și a fanilor.

„Am trecut proba timpului. Primul an e cel mai greu. Da, a fost destul de greu, să știi, da. A fost destul de greu pentru că eu vin dintr-o lume… eu sunt într-o lume în care hate-ul este la el acasă și face parte din meniul zilnic. Și atunci, un om care nu a trăit în lumea asta și nu vede chestia asta și nu se lovește zilnic de asta, este destul de greu să accepte că este hăituit tot timpul, constant, în online”, a explicat Emilia.

Relația lor a fost, de asemenea, supusă criticilor din partea celor care i-au judecat fără să-i cunoască. Partenerul cântăreței a trebuit să facă față unor etichete nedrepte, cum ar fi aceea de „întreținut”, ceea ce l-a afectat profund. Totuși, Emilia a fost mereu acolo pentru a-l susține: „L-am înțeles și am fost lângă el, așa cum și el a fost lângă mine în momentele în care eu aveam nevoie”.

Deși conștientă de diferența de vârstă, Emilia a ales să-și urmeze inima, chiar dacă la început se temea de suferință. „Pe măsură ce a trecut timpul, omul de lângă mine a avut grijă să mă asigure că nu mă va face să sufăr niciodată. La rândul meu, la fel l-am asigurat și eu”, a adăugat ea.

Foto: Instagram

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