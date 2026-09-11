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Imagini rare cu Adi Cristea, Denisa Nechifor și fiica lor. Rania a împlinit 18 ani și a avut parte de o petrecere la Paris

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Anca Lupescu Redactor
.  Actualizat 11.09.2026, 14:35
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Rania, fiica lui Adi Cristea și a Denisei Nechifor, a împlinit 18 ani și a avut parte de o petrecere la Paris. Cu toate că sunt despărțiți de mult timp, fostul fotbalist și mama fetei sale au păstrat o relație frumoasă de dragul Raniei. Acum, ea și-a sărbătorit majoratul într-un cadru select, în orașul luminilor.

Rania, fiica lui Adi Cristea și a Denisei Nechifor a împlinit 18 ani 

Denisa Nechifor și Adi Cristea s-au despărțit de mult timp. Cei doi au împreună o fiică pe nume Rania, iar de dragul ei au decis să rămână în relații decente. Acum, Denisa a publicat o imagine rară în care apare alături de fiica ei și de fostul soț. Ea a dezvăluit că Rania celebrat majoratul Paris și chiar a postat o fotografie cu un tort impresionant.

Adi Cristea si Denisa Nechifor 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Denisa a transmis un mesaj emoționant pentru fiica ei, care împlinește 18 ani. Ea a vorbit despre cât de frumos a crescut Rania și cât de minunată a fost călătoria alături de ea până la această vârstă.

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„Tânăra mea Lady are 18 ani!!!! La mulți ani, Rania!!!!!! Te iubește mama ta până la stele și înapoi!!! Rareori mi se întâmplă să nu îmi găsesc cuvintele.

Astăzi este ziua în care voi fi ‘mută’! Copleșitor sentimentul de iubire, recunoștință și uluire în fața unui asemenea copil… Gândeam atunci când erai mică faptul că, dacă te desenam, nu ieșeai chiar cum ai ieșit în realitate.. Și am avut dreptate, interiorul, sufletul, caracterul și inteligența nu se pot desena… 

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Și sunt.. curcubeu! A fost un drum.. În două, pas cu pas… am reușit!!! Am crescut împreună și am luptat și voi lupta, totul pentru zâmbetul tău! Sunt cea mai mândră mamă! Be happy!!!!”, a scris Denisa Nechifor, pe Facebook.

Cum se înțeleg Denisa Nechifor și Adi Cristea

Cei doi s-au despărțit de mult timp, însă au decis să o facă în termeni amiabil. De dragul Raniei, Denisa și Adi Cristea au încercat mereu să păstreze o relație de decență. Mai mult, femeia nu i-a cerut pensie alimentară fotbalistului.

„Nu, nu am făcut asta. E copilul meu și nu mi-aș dori ca pentru niște bani să o traumatizez. Mulți mi-au zis că e dreptul copilului, dar noi fiind persoane publice ar fi fost un circ. Iar eu vreau ca fata mea să crească într-un mediu normal.

În viaţă nu este totul despre bani şi spun asta deşi mie îmi plac banii mult, dar am învăţat să îi fac. Am avut câteva perioade grele cu el din punctul ăsta de vedere, ne mai contraziceam şi nu mi-a plăcut. Eu mi-am dorit o viaţă liniştită, să îmi cresc copilul şi să am ce îmi place, ce vreau. Este o satisfacţie incredibilă că am reuşit să fac asta”, a dezvăluit Denisa Nechifor pentru Playtech.

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