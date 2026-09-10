Paparazzi i-au prins în fapt! Gestul romantic din mijlocul străzii care a dat de gol cel mai discret cuplu din showbiz

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Fac mereu tot ce le stă în putință pentru a evita orice gest de tandrețe în public, dar de data aceasta paparazzi i-au prins în fapt! O celebră actriță și partenerul ei au fost surprinși în plină stradă în ipostaze tandre. O singură îmbrățișare tandră a fost de ajuns pentru a da în vileag cuplul care își dorește de ani buni să stea departe de ochii curioșilor.

Jennifer Garner și partenerul său, omul de afaceri John Miller, au fost fotografiați în ipostaze extrem de tandre în timpul unei ieșiri recente în cartierul Brentwood din Los Angeles.

Actrița în vârstă de 54 de ani și directorul executiv al CaliGroup au fost surprinși luând o pauză de la programele lor extrem de încărcate pentru a petrece timp de calitate împreună, arătând mai îndrăgostiți ca niciodată la prima lor apariție publică comună din ultima perioadă.

Gesturi romantice și o ținută relaxată în spațiul public

În timpul plimbării lor, Miller a fost văzut punându-i cu afecțiune mâna pe braț vedetei din filmul „13 Going On 30”, înainte ca cei doi să se îmbrățișeze strâns. Pentru această ieșire informală, Garner a optat pentru un aspect complet natural, purtând un pulover gri, pantaloni de trening și fără machiaj, în timp ce partenerul său a ales o ținută lejeră formată din blugi și o cămașă în carouri.

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Relația celor doi, începută în 2018, la trei ani de la despărțirea actriței de fostul ei soț, Ben Affleck, a trecut testul timpului în ciuda zvonurilor din presa internațională. Deși s-au separat pentru o scurtă perioadă în 2020, cei doi s-au reunit în anul următor și au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor.

Speculațiile privind o posibilă reapropiere între Garner și Affleck au fost infirmate de atitudinea relaxată a cuplului, iar sursele din anturajul celor doi au descris atmosfera dintre ei: „Relația lor rămâne foarte puternică și pare că le merge excelent. Arătau fericiți și relaxați, ca un cuplu căsătorit care înflorește. Râdeau și își zâmbeau unul altuia. Au fost foarte drăguți”.

Viața departe de reflectoare și detalii despre conviețuire

Pe măsură ce legătura lor a avansat, au apărut tot mai multe informații privind mutarea lui Miller în vila actriței, în special după ce incendiile de vegetație din California au devastat mai multe cartiere la începutul anului trecut. Un apropiat al cuplului a confirmat modul în care cei doi își împart timpul: „John locuiește practic cu Jennifer. Are un birou în LA și își împarte timpul între acesta și casa lui Jennifer”.

Deși are o carieră de succes în domeniul tehnologiei, al roboticii și al inteligenței artificiale în calitate de absolvent de Drept la Stanford și lider al CaliGroup, John Miller preferă să rămână o prezență discretă. Pe lângă afacerile pe care le conduce, acesta rămâne dedicat crescării celor doi copii din mariajul anterior cu violonista Caroline Campbell, păstrând un echilibru între viața personală și relația cu Garner.

Foto – Profimedia

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