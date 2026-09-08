Cine este viitoarea soție a lui Alexandru Nazare. Maria Mihali are 30 de ani și este interpretă de muzică populară

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Ministrul Alexandru Nazare (46 ani) se căsătorește în acest weekend cu Maria Mihali, o apreciată cântăreață de muzică populară din Maramureș. La doar 30 de ani, viitoarea mireasă are studii solide în business și muzică.
Cine este viitoarea soție a ministrului Alexandru Nazare
Maria Mihali, originară din Baia Mare, și-a construit un nume în lumea folclorului românesc, interpretând pricesne și cântece populare care reflectă autenticitatea Maramureșului istoric. Zona Borșa, de unde provine tatăl ei, este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru artista care a colaborat cu grupul folcloric Iza și a urcat pe scenele unor spectacole și festivaluri atât naționale, cât și internaționale.
Dincolo de scena muzicală, tânăra este o femeie educată, cu studii solide în domeniul economic. Absolventă a Facultății de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și-a continuat parcursul academic cu un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică a prevalat, iar Maria Mihali a recunoscut că, deși s-a pregătit în economie, sufletul ei aparține cântecului popular.
„Am făcut Facultatea de Business, dar nu era ceea ce îmi doream. Muzica e o meserie plină de satisfacții”, a mărturisit ea, conform Antena 3 CNN.
În 2026, Maria Mihali a reușit să își împlinească un vis de suflet, finalizând studiile la Universitatea Națională de Muzică București. Lucrarea ei de licență, intitulată „Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare”, reprezintă un omagiu adus regiunii care i-a modelat cariera și identitatea artistică.
„Totuși, nicio idee nu putea prinde contur dacă nu exista în inima mea iubirea pentru Maramureș, locul unde m-am născut, am cântat și care mi-a oferit cele mai frumoase valori, mai ales din punct de vedere muzical. Voi vorbi toată viața despre cât este de minunat și unic acest colț al României!”, a declarat logodnica lui Alexandru Nazare cu pasiune.
Ministrul și Maria Mihali se căsătoresc în weekend
Cuplul Alexandru Nazare și Maria Mihali a ales să păstreze discreția asupra vieții personale, însă dragostea lor a devenit vizibilă publicului începând din 2024, când au început să participe împreună la evenimente. Cei doi s-au logodit în 2025, punând bazele unui viitor împreună.