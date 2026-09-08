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Cine este viitoarea soție a lui Alexandru Nazare. Maria Mihali are 30 de ani și este interpretă de muzică populară

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Ministrul Alexandru Nazare (46 ani) se căsătorește în acest weekend cu Maria Mihali, o apreciată cântăreață de muzică populară din Maramureș. La doar 30 de ani, viitoarea mireasă are studii solide în business și muzică.

Cine este viitoarea soție a ministrului Alexandru Nazare

Maria Mihali, originară din Baia Mare, și-a construit un nume în lumea folclorului românesc, interpretând pricesne și cântece populare care reflectă autenticitatea Maramureșului istoric. Zona Borșa, de unde provine tatăl ei, este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru artista care a colaborat cu grupul folcloric Iza și a urcat pe scenele unor spectacole și festivaluri atât naționale, cât și internaționale.

maria mihali cu alexandru nazareIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Dincolo de scena muzicală, tânăra este o femeie educată, cu studii solide în domeniul economic. Absolventă a Facultății de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și-a continuat parcursul academic cu un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică a prevalat, iar Maria Mihali a recunoscut că, deși s-a pregătit în economie, sufletul ei aparține cântecului popular.

„Am făcut Facultatea de Business, dar nu era ceea ce îmi doream. Muzica e o meserie plină de satisfacții”, a mărturisit ea, conform Antena 3 CNN.

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În 2026, Maria Mihali a reușit să își împlinească un vis de suflet, finalizând studiile la Universitatea Națională de Muzică București. Lucrarea ei de licență, intitulată „Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare”, reprezintă un omagiu adus regiunii care i-a modelat cariera și identitatea artistică.

„Totuși, nicio idee nu putea prinde contur dacă nu exista în inima mea iubirea pentru Maramureș, locul unde m-am născut, am cântat și care mi-a oferit cele mai frumoase valori, mai ales din punct de vedere muzical. Voi vorbi toată viața despre cât este de minunat și unic acest colț al României!”, a declarat logodnica lui Alexandru Nazare cu pasiune.

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Ministrul și Maria Mihali se căsătoresc în weekend

Cuplul Alexandru Nazare și Maria Mihali a ales să păstreze discreția asupra vieții personale, însă dragostea lor a devenit vizibilă publicului începând din 2024, când au început să participe împreună la evenimente. Cei doi s-au logodit în 2025, punând bazele unui viitor împreună.

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Alexandru Nazare, născut pe 25 iunie 1980, în Onești, județul Bacău, este cunoscut pentru cariera sa politică și discreția în ceea ce privește viața personală.

În acest weekend, cei doi se vor căsători în cadrul unei ceremonii discrete la care vor fi prezente persoanele apropiate cuplului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alexandru Nazare și Maria Mihali

Sursă foto: Facebook

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