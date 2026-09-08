Andreea Popescu, mărturisiri despre Rareș Cojoc, după ce dansatorul și-a refăcut viața sentimentală: „M-a deranjat, normal!” Ce spune despre Dan Alexa

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Andreea Popescu a vorbit deschis despre provocările și schimbările din viața ei sentimentală, făcând dezvăluiri sincere despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei soț, Rareș Cojoc. După o căsnicie de 15 ani din care au rezultat trei copii, despărțirea a adus momente dificile pentru ambii parteneri.

Cu toate acestea, amândoi au depășit neînțelegerile din trecut și au ales să mențină o legătură bazată pe respect și sprijin reciproc, punând pe primul loc binele copiilor.

Relația actuală cu fostul soț și gestionarea despărțirii

Procesul de adaptare la noua realitate nu a fost lipsit de trăiri intense, în special în momentul în care Rareș Cojoc și-a refăcut viața sentimentală. Andreea Popescu recunoaște că tranziția a fost dureroasă, însă în timp cei doi au reușit să își construiască o dinamică armonioasă în calitate de părinți.

„Sunt bine, sunt liniștită, sunt bine cu mine în acest moment. Sunt liniștită pentru că sunt într-un punct foarte bun cu Rareș. Avem o relație bună, ne ajutăm în creșterea copiilor, ne-am dorit foarte mult să ajungem aici și lucrăm împreună pentru acești copii” – a dezvăluit ea pentru cilck.ro.

Reacția la momentul în care fostul partener a mers mai departe pe plan afectiv a fost una firească, marcată de anii petrecuți împreună.

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„M-a deranjat, normal! Am trăit cu el 15 ani, avem trei copii… Nu ai cum să fii indiferent. Este o dragoste. El nu o să-mi fie indiferent niciodată. Nu aș putea…”

Regrete și atitudinea față de speculațiile din presă

Pe lângă amintirile din timpul căsniciei, vedeta reflectează și asupra etapelor dificile prin care a trecut, exprimându-și regretul pentru suferințele apărute pe parcursul despărțirii.

„Regret suferința pe care am provocat-o. Nimeni nu merită o așa suferință. E vorba de un suflet…” – a mai spus.

După încheierea etapei legate de Dan Alexa, Andreea preferă să păstreze discreția și să nu mai alimenteze zvonurile din spațiul public, alegând să își direcționeze energia către propria persoană și familie.

„Nu mai zic nimic, nu mai comentez. A fost vizat destul în ultima perioadă. Nu mai vreau să mai pun pe nimeni în nicio lumină. Vreau să mă axez pe mine, pe Rareș, pe copii. Bineînțeles că vreau să-mi mai refac viața”.

Dorința de a iubi din nou și viziunea despre fericire

Deși în prezent traversează o perioadă de echilibru personal, Andreea Popescu își păstrează deschiderea către o nouă poveste de dragoste și speră să construiască o relație de durată pe viitor.

„Îmi doresc să iubesc și să fiu iubită. În momentul ăsta sunt bine cu mine! Eu consider că fericirea este în doi, să ajungi la adânci bătrâneți cu omul pe care îl iubești. Pentru mine iubirea și fericirea sunt foarte complexe” – a acompletat Andreea Popescu.

Foto – Facebook / Instagram

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