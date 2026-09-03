Dan Alexa, prima reacție după ce Andreea Popescu a recunoscut că au avut o relație: „Sinceritatea asta a ei debordantă o face specială”

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Apropierea dintre Dan Alexa (46 ani) și Andreea Popescu (42 ani) a fost adusă din nou în atenția publicului. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu antrenorul de fotbal în cadrul emisiunii „Sosurile lui Măruță”, iar replicile și mărturisirile celor doi nu au întârziat să apară.

Andreea Popescu, despre relația cu Dan Alexa

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu a fost întrebată fără ocolișuri despre trecutul ei amoros și despre locul pe care l-a ocupat Dan Alexa în viața sa. Bruneta a explicat ce a atras-o la antrenor și a subliniat că atenția și timpul pe care acesta i le-a oferit au cântărit enorm pentru ea, în special după despărțirea de fostul soț, Rareș Cojoc.

Vedeta a recunoscut că legătura cu Dan Alexa a ajutat-o pe plan personal, declarând că relația „a făcut-o să se simtă femeie”.

Cu toate acestea, când a fost provocată să aleagă care dintre cei doi bărbați importanți din trecutul ei (Rareș Cojoc sau Dan Alexa) a fost mai greu de uitat, Andreea Popescu a preferat să fie diplomată. Dacă despre fostul ei soț a spus că nu are cum să-l uite, în privința lui Dan Alexa a dat un răspuns ambiguu, lăsând loc de interpretări.

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Dan Alexa, prima declarație despre Andreea Popescu

La scurt timp după dezvăluirile făcute de Andreea Popescu în emisiune, Dan Alexa a oferit o reacție elegantă, subliniind calitățile pe care le apreciază cel mai mult la ea. Deși a evitat să ofere detalii picante din intimitate, antrenorul a vorbit la superlativ despre fosta dansatoare.

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„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială. Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni. Despre Andreea, doar de bine, mereu!”, a declarat antrenorul pentru Cancan.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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