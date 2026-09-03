Dan Alexa, prima reacție după ce Andreea Popescu a recunoscut că au avut o relație: „Sinceritatea asta a ei debordantă o face specială”

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Apropierea dintre Dan Alexa (46 ani) și Andreea Popescu (42 ani) a fost adusă din nou în atenția publicului. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu antrenorul de fotbal în cadrul emisiunii „Sosurile lui Măruță”, iar replicile și mărturisirile celor doi nu au întârziat să apară.
Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu a fost întrebată fără ocolișuri despre trecutul ei amoros și despre locul pe care l-a ocupat Dan Alexa în viața sa. Bruneta a explicat ce a atras-o la antrenor și a subliniat că atenția și timpul pe care acesta i le-a oferit au cântărit enorm pentru ea, în special după despărțirea de fostul soț, Rareș Cojoc.
Vedeta a recunoscut că legătura cu Dan Alexa a ajutat-o pe plan personal, declarând că relația „a făcut-o să se simtă femeie”.
Cu toate acestea, când a fost provocată să aleagă care dintre cei doi bărbați importanți din trecutul ei (Rareș Cojoc sau Dan Alexa) a fost mai greu de uitat, Andreea Popescu a preferat să fie diplomată. Dacă despre fostul ei soț a spus că nu are cum să-l uite, în privința lui Dan Alexa a dat un răspuns ambiguu, lăsând loc de interpretări.
Dan Alexa, prima declarație despre Andreea Popescu
La scurt timp după dezvăluirile făcute de Andreea Popescu în emisiune, Dan Alexa a oferit o reacție elegantă, subliniind calitățile pe care le apreciază cel mai mult la ea. Deși a evitat să ofere detalii picante din intimitate, antrenorul a vorbit la superlativ despre fosta dansatoare.
„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială. Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni. Despre Andreea, doar de bine, mereu!”, a declarat antrenorul pentru Cancan.
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