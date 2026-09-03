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Ce spune Cătălin Măruță despre Denise Rifai, după ce a înlocuit-o la „Furnicuțele”: „Fiecare om vine cu energia lui” / Exclusiv

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Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii „Furnicuțele”, care revine cu un nou sezon din 7 septembrie, ne-a oferit detalii din culisele mutării sale de la Pro TV la Antena 1. Prezentatorul ne-a dezvăluit cum a fost întâmpinat de echipă, dar și ce se ascunde în spatele pupitrului emisiunii. Totodată, am vorbit cu el despre presiunea preluării proiectului de la Denise Rifai și despre cum își va pune amprenta personală în show.

Cătălin Măruță, dezvăluiri exclusive din culisele emisiunii „Furnicuțele”

Noul sezon „Furnicuțele” vine cu energie, divertisment și personaje care promit să-i țină pe telespectatori în fața televizoarelor. Cătălin Măruță recunoaște că a simțit o conexiune rapidă cu echipa și dezvăluie cum au primit Andra, Eva și David vestea că va prezenta emisiunea. Prezentatorul vorbește, de asemenea, despre viața de familie, presiunea expunerii publice, dar și despre ce le transmite telespectatorilor înainte de premiera din 7 septembrie.

„Emoțiile cred că sunt indiferent de câți ani de experiență sau de televiziune ai”

Bună, Cătălin, și bine ai revenit pe micile ecrane! De această dată la „Furnicuțele”. Mai ai emoții după atâta timp în televiziune?

Emoțiile cred că sunt indiferent de câți ani de experiență sau de televiziune ai. Dar sunt niște emoții constructive și mă bucur că există, pentru că sunt niște emoții care te fac să te concentrezi la putere maximă și să fie o emisiune în care să se întâmple niște lucruri care să ajungă la cei de acasă din punct de vedere al energiei. Adică toată emoția asta noastră de aici, care este constructivă, vrem să ajungă la cei de acasă. Adică nu venim doar de dragul de a prezenta sau de a bifa o zi de muncă. Pur și simplu, este o parte din viața noastră, între 17 și 19, e o parte în care ne simțim bine aici și vrem ca lucrul ăsta să se transmită și celor de acasă. Și probabil despre emoțiile astea e vorba.

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Cum ai fost întâmpinat de colegii din fața camerelor și din spatele camerelor de filmat?

Să știi că m-am bucurat foarte mult de primirea lor. Pe unii îi cunosc de foarte mult timp, am lucrat înainte cu ei la Pro TV, iar când am venit aici m-am simțit ca și cum îi cunosc pe oamenii ăștia de o viață. Efectiv, ăsta a fost sentimentul meu. Sunt niște oameni pe care îi cunosc efectiv și personal, și profesional, de foarte mult timp și mă bucur. A fost așa, ca între prieteni.

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Ce spune Cătălin Măruță despre Denise Rifai, după ce a înlocuit-o la „Furnicuțele”

Ai preluat acest format de la Denise Rifai. Cum plănuiești să-ți pui amprenta personală fără să se piardă identitatea emisiunii?

În primul rând, vreau să zic că e un format din Spania. În Spania face performanță de peste 18 ani. Este un format național și extrem de cunoscut în Spania. Primul sezon a fost prezentat de Denise, care, bineînțeles, are calitățile și modul ei de a-și pune amprenta. Fiecare om vine cu energia lui, fiecare om vine cu modul lui de a fi.

Cred că divertismentul o să fie punctul meu forte în această poveste. Cred că toți suntem diferiți în felul nostru și contează energia pe care o transmitem celor de acasă. Denise a făcut o treabă senzațională în primul sezon și chiar vreau să o felicit pentru lucrul ăsta. Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată și sunt convins că va face același lucru bun.

Care ți se pare cea mai mare provocare când preiei un proiect care este atât de cunoscut?

Provocarea e să te simți tu bine în proiectul respectiv, să simți că faci parte din proiectul ăla. Iar pentru mine, asta mi-am dat seama că a funcționat după primele emisiuni pe care le-am înregistrat. Aveam impresia că știu platoul ăsta de foarte mult timp, că înțeleg echipa și că echipa mă înțelege de foarte mult timp. A fost o conexiune perfectă și cred că asta o să se vadă și din 7 septembrie, acasă, atunci când va începe difuzarea show-ului „Furnicuțele”.

Cum au reacționat Andra, Eva și David când au aflat

Cum au reacționat Andra, Eva și David când au aflat că vei prezenta „Furnicuțele”?

Noi suntem o familie în care absolut orice decizie luăm, indiferent că e o decizie pentru mine, pentru Andra, pentru Eva, pentru David, ne place să ne implicăm și să vorbim toți despre lucrul ăsta. S-au bucurat. David și Eva chiar s-au întâlnit cu furnicuțele și s-au bucurat. Ei au zis că, dacă e un lucru pe care eu vreau să-l fac și e un show care-mi oferă și foarte mult timp liber pentru familie, de ce să nu încerc? A fost cu „da” de la fiecare membru al familiei.

Ca familie, sunteți des în lumina reflectoarelor. Cum reușiți să vă protejați de presiunea publică?

Știi cum e asta cu „des în lumina reflectoarelor”? Noi suntem ca absolut orice familie din România care, zilnic sau o dată la 2-3 zile, sau în funcție de cum are programul, postează online. Faptul că suntem persoane cunoscute și faptul că postările noastre se repostează și se redistribuie sau faptul că cineva mai ia din arhiva postărilor noastre tot felul de alte postări, se creează impresia că toată ziua asta facem.

Dar, dacă te uiți pe conturile noastre de socializare, o să vezi că activitatea noastră nu este atât de intensă pe cât apare în social media. Suntem exact ca o familie 100% normală, o familie care are Facebook, care are Instagram, TikTok, pentru că aceste platforme nu sunt doar pentru persoanele cunoscute, sunt pentru absolut fiecare om în parte. Numai că noi, având poate comunități un pic mai mari care ne urmăresc, atunci toate lucrurile astea se răspândesc cu altă putere și altă forță.

Ce pasiuni au copiii lui

Eva vă calcă deja pe urme, a jucat în două filme, lansează muzică. David are aceleași înclinații sau, din contră?

David e extrem de talentat în zona asta. Îi place să cânte, cântă la chitară, are tot felul de activități, acum vrea să compună, dar niciodată, absolut niciodată, n-o să fim genul de părinți care o să le impunem copiilor să facă ceva anume. Suntem genul de părinți care vrem să discutăm cu copiii noștri și, dacă ei se simt bine într-un anumit loc, aia vrem să facă.

Ce ascunde Cătălin Măruță în spatele pupitrului emisiunii „Furnicuțele”

Revenind la televiziune, ce greșeală din fostele proiecte TV nu vrei să repeți de această dată?

Știi cum e, în peste 25 de ani de televiziune, cu siguranță am făcut și foarte multe greșeli și, cu siguranță, am învățat atât din ele, așa că sper de acum încolo, poate greșelile pe care le-am făcut în trecut să nu se regăsească, dar știi cum e, suntem oameni. Așa că poate o să apară alte greșeli. N-ai de unde să știi niciodată. Important este să nu faci lucruri intenționat greșit. Asta mi se pare cea mai mare problemă. Pentru că să mai greșești nu poate să fie decât omenește.

Dar, încă o dată, e un format care… nu are cum să-ți permită să greșești. Este un format care nu are cum să nu ajungă la cei de acasă, pentru că este un format 100% de divertisment, este un format 100% în care cei care îl urmăresc n-au cum să nu zică, după ce urmăresc două ore, că se simt extraordinar că s-au uitat la „Furnicuțele”. Și asta nu datorită mie, ci datorită lucrurilor care se întâmplă aici, datorită lui Scamă, Blană, Oase, Ciucă și, în special, invitatului. Invitatul care vine cu energia lui, cu modul lui de a fi. Eu nu sunt altceva decât un om care încearcă să, între ghilimele, să dirijeze ce se întâmplă între Scamă, Blană, Oase, Ciucă, invitat și așa mai departe.

„Dacă pot să spun…”

Pentru că suntem în studio astăzi, spune-mi ce se ascunde în spatele pupitrului.

În spatele pupitrului nu se ascunde absolut nimic. Sunt scaunele unde vin invitații și cred că e o ușă secretă, dacă pot să spun, pe unde intră Scamă și Blană în fiecare zi. Ăla e mușuroiul lor.

Tu nu ții nimic ascuns acolo?

Nu, am doar o sticlă de apă și câteva șervețele.

„E o emisiune cu de toate”

Cum te simți în postura de intervievat? Îți place mai mult să răspunzi la întrebări sau să pui întrebările?

Cred că, fie că pun întrebările, fie că răspund întrebărilor, pentru mine poate e același lucru. Mă simt mai bine să pun eu întrebările, pentru că am impresia că atunci controlul este la mine, dar n-am nicio problemă de a vorbi despre absolut orice lucru. Îmi place atât timp cât pot să stau de vorbă despre lucruri care fac parte din viața mea, despre lucruri pe care le trăiesc cu cea mai mare ușurință, fără probleme.

Ce mesaj ai pentru telespectatori înainte de premiera noului sezon „Furnicuțele”, pe 7 septembrie?

Îmi doresc din toată inima, din 7 septembrie, să deschidă televizoarele pe „Furnicuțele”, de la 17 la 19, și asta se întâmplă în fiecare zi, de luni până duminică, și îmi doresc foarte tare să, nu știu, să ne lase mesaje pe conturile de socializare și să ne spună: „Da, dom’le, m-am simțit bine.” Chiar asta îmi doresc, pentru că este o emisiune în care chiar cei care se uită au o stare de bine. Și cred că avem nevoie de treaba asta, să te uiți la televizor și să zici: „Mă, parcă astăzi, ia uite, a fost ceva care m-a făcut să uit de grijile și de problemele mele.” Pentru că se râde foarte mult la emisiunea asta, în același timp descoperi oamenii altfel, te emoționezi. E o emisiune cu de toate.

Foto: Antena 1; Instagram

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Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Decizia finală privind examenul de admitere la liceu se amână pentru 8 septembrie. Dubla admitere a intrat oficial în vigoare pentru moment
Decizia finală privind examenul de admitere la liceu se amână pentru 8 septembrie. Dubla admitere a intrat oficial în vigoare pentru moment
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