Cristina Șișcanu, despre femeile care își bârfesc partenerii cu prietenele lor: „Nu știu să-și iubească bărbații”

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Cristina Șișcanu a ales să abordeze un subiect legat de relații și de felul în care femeile aleg să discute cu prietenele lor despre partenerii de viață. Vedeta spune că există multe femei care fac acest lucru și asta poate deveni foarte dănător pentru relație.

Cristina Șișcanu vorbește despre femeile care vorbesc intimități de cuplu cu prietenele lor

Soția lui Mădălin Ionescu a vorbit despre modul în care femeile își tratează partenerii. Ea spune că unele dintre ele ajung să își privească iubiții sau soții ca pe niște adversari, mai degrabă decât ca pe cel alături de care își construiesc viața.

„Femeile nu știu să-și iubească bărbații. Se vorbește foarte mult despre ce nu fac bine bărbații, că nu sunt suficient de atenți, de implicați, nu sunt suficient de maturi, că nu sunt cum trebuie, că nu știu să iubească.

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Celebra replică: ‘Bărbații sunt niște porci’. Sigur că există și astfel de bărbați, dar eu am o altă întrebare. Femeile știu să-și iubească bărbații cu adevărat? Știu să dăruiască într-o relație? Pentru că am impresia că multe femei își tratează bărbatul mai degrabă ca pe un adversar”, este de părere Cristina Șișcanu.

Ea a vorbit despre discuțiile intime pe care femeile le poartă cu prietenele lor despre partenerii de viață și spune că anumite momente ar trebui să nu fie subiecte de discuție.

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„Și mai este ceva ce mie mi se pare îngrozitor. Foarte multe femei își bârfesc bărbații cu prietenele. Le povestesc defectele, slăbiciunile, certurile, intimitățile, îi ironizează, îi pun în situații penibile și creează în jurul propriului bărbat o imagine pe care, după aceea, tot ele ajung s-o disprețuiască. Eu nu înțeleg asta. Cum poți să iubești un om și, în același timp, să-l micșorezi în fața altora? Evident că poți să fii furioasă pe el, puteți să vă certați, poți să te cerți cu el, dar există lucruri care trebuie să rămână între voi.”

„Nu e adversarul tău, ci omul cu care ai ales să faci echipă”

Jurnalista a explicat că în orice cuplu pot exista certuri, momente tensionate și discuții, însă a explicat că aceste lucruri ar trebui să rămână între parteneri.

„Am auzit inclusiv despre relația mea, acum, dintr-o altă perspectivă: ‘L-ai făcut pe Mădălin cățeluș. Faci ce vrei din el’. Nu. Oamenii văd rezultatul, dar nu văd ce s-a construit cu adevărat ca să se ajungă într-o armonie, pentru că felul în care o femeie își iubește, își respectă și își protejează bărbatul, atunci când trebuie, contează enorm. Și invers, evident.

Nu poți construi o viață cu un om în timp ce tu lucrezi împotriva lui. În iubire nu ar trebui să existe eu contra ta. Bărbatul tău nu este adversarul tău, este omul cu care ai ales să faci echipă, punct”, a spus vedeta.

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