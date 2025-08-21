Mădălin Ionescu, moment de tristețe în legătură cu fiul lui, Filip: „Preferam să îl știu cu vreo iubită, știu că îi plac fetele, dar…”

Mădălin Ionescu a vorbit pe rețelele sociale despre fiul lui, Filip, care are nevoi speciale. Cei doi au mers împreună cu familia în vacanță, iar prezentatorul Tv a făcut o mărturisire tristă și dureroasă, din postura de părinte al unui copil cu nevoi speciale.

Mădălin Ionescu, mărturisire dureroasă

Prezentatorul Tv a postat o fotografie în care apare alături de Filip, fiul său, îmbrăcați amândoi aproximativ la fel. Mădălin Ionescu a mărturisit că simte o mare durere, însă este resemnat și în același timp recunoscător. Totuși, el nu a putut să nu se gândească cum ar fi fost ca fiul său să fie un adolescent normal, care să meargă în vacanță alături de iubita lui, nu de părinți sau familie.

”Aş fi preferat să-l ştiu cu vreo iubită în vacanță. Ar fi avut vârsta necesară și… restul. Uneori … chestia asta mă apasă tare. În 99 la sută din cazuri, însă, mă bucur că e cu mine, cu noi, cald si vesel, asa cum s-a intamplat ieri, cand a mers km întregi, a înotat și seara mi-a cerut să ne imbrăcam asemănător înainte să ieşim la restaurant. Nu prea am avut cum, dar am improvizat.

Of, băiatul meu frumos. Deşi știu că îi plac fetele… ceva din el constientizează situația şi îl determină să îşi reprime orice pornire spre o apropiere. Se simte minunat cu Petra, cu Cristina, pe care aseară a luat-o de braț, mergând singuri printr-un orasel grecesc din piatră. Ele sunt confidentele lui… pe care le iubeşte”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook, într-un mesaj sincer și plin de emoții.

Mai multe tinere i-au scris

După ce și-a vărsat amarul, Mădălin Ionescu a fost asaltat de mesaje de la tinere care i-au scris că vor să îl cunoască pe Filip.

Ca urmare, prezentatorul Tv a revenit cu un mesaj despre băiatul lui, spunând că nu voia să îi plângă de milă fiului său, ci dimpotrivă. El s-a întrebat de ce Dumnezeu i-a lăsat o astfel de sarcină pe pământ, întrebare la care și-a răspuns singur și a spus că își face griji pentru Filip în momentul în care el și soția lui nu vor mai fi. Cristina Șișcanu nu este mama biologică a lui Filip. Băiatul este dintr-o căsătorie anterioră a prezentatorului Tv și mai are o soră. În plus, Filip mai are și o soră vitregă: pe Petra, fiica lui Mădălin Ionescu cu Cristina Șișcanu.

„M-au impresionat miile de mesaje, inclusiv de la fete care își doresc să încerce o relație cu el. Le mulțumesc! Dar cineva mi-a spus asta: In viața nu poți să le ai pe toate. Dumnezeu iți dă pe o parte și își ia pe alta“.

M-am gândit la afirmatie în sine. Nu cred că Dumnezeu gândește în acești parametri contabili. Pentru mine infirmitatea lui Filip nu e un minus, decât prin prisma grijilor mele pentru viitorul lui în momentul în care eu nu voi mai fi.

Știu că există Cristina și 2 surori care îl iubesc necondiționat. Ideea e alta. De ce Dumnezeu m-a pus în situația de a crește și proteja o ființă cu un asemenea destin? În primul rând pentru a le arăta multor români că persoanele cu dizabilități nu sunt monştri.

Că pot avea suflete mai complexe și mai curate decât ale noastre. Că statul ăsta inert și lipsit de suflet deseori ar putea sa facă un sistem de protectie socială ca în afară, dacă ar fi mai atent, mai empatic.

Pe de altă parte, poate fără Filip as fi fost mai puțin atent la suferința umană, superficial, mai detașat, incomplet și, deci, lipsit de o componentă spirituală majoră: compasiunea! Fără milă, fără empatia pentru cei vulnerabili… ești prizonierul unui egoism care nu te poate ridica deasupra preocupărilor mărunte. Dacă Dumnezeu a decis că Filip trebuie să vina la mine… a făcut-o și pentru ca eu sa evoluez integral într-o lume săracă în manifestari de iubire pentru cei aflați în suferintă”, a fost mesajul lui Mădălin Ionescu.

