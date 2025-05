Mădălin Ionescu, mesaj emoționant pentru fiul lui, Filip: „Ești un far într-o lume care încă bâjbâie prin ceață”

Mădălin Ionescu i-a transmis un mesaj emoționant fiului său, Filip, care suferă de hemipareză. Deși băiatul s-a născut perfect sănătos, pe când avea 2 ani a făcut varicelă, iar virusul l-a afectat într-un mod cumplit. Tânărul a fost crescut de prezentatorul tv și de actualul lui soție, Cristina Șișcanu, care i-au oferit tot ajutorul de care are nevoie, dar și o iubire imensă. Acum, vedeta tv a decis să îi scrie o scrisoare lui Filip în mediul online, sperând că acesta o va citi peste mai mulți ani, când tatăl său nu va mai fi, pentru a ști cât iubit și apreciat a fost.

Mădălin Ionescu, mesaj emoționant pentru Filip

Mădălin Ionescu este tatăl a trei copii, doi din prima căsnicie, cu Mihaela Coșerariu, pe Ștefania și Filip, și o fetiță din mariajul cu Cristina Șișcanu. Prezentatorul de televiziune și-a crescut cei trei copii alături de Șișcanu, după ce a divorțat de prima soție, și a vorbit întotdeauna cu drag despre ei. Însă lui Filip i-a oferit mai multă atenție din cauza afecțiunii sale, care, din nefericire, nu se poate vindeca.

Vedeta tv i-a transmis acum o scrisoare deschisă fiului lui, în speranța că, peste ani, când va avea nevoie, să știe cât de mult a însemnat pentru el și pentru întreaga familie.

„Fiule drag,

Scriu aceste rânduri într-o dimineață în care soarele mângâie orașul, dar eu simt că înăuntrul meu plouă de prea mulți ani. Poate că unele ploi nu se văd pe obraji, ci doar în felul în care ne tremură mâinile când ne îmbrăcăm copiii, sau în felul în care rămânem treji noaptea, ascultând respirațiile lor, între două griji care nu mai vor să adoarmă.

Te privesc, Filip, și mă întreb de câte ori ai fost, de fapt, tu cel care m-a ținut pe mine în viață. Tu, cu râsul tău care sparge ziduri, cu lumina ta care încăpățânat se aprinde în fiecare colț în care România s-a făcut că nu vede. Ești un far într-o lume care încă bâjbâie prin ceață. Ești frumusețea unei bătălii duse pe tăcute, cu zâmbetul ca armă”, și-a început Mădălin Ionescu scrisoarea de pe Facebook.

Citește și: Fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu a ajuns la spital. Cum se simte Petra, după ce a suferit un accident la școală

Citește și: Cristina Șișcanu, detalii surprinzătoare despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu: „Avea o altă relație!” Ce a dezvăluit despre Mihaela Coșerariu

Prezentatorul tv, despre grijile unui părinte

Totodată, Mădălin Ionescu a scos în evidență faptul că în fiecare clipă a vieții sale s-a gândit la binele fiului lui, care avea nevoie de tratamente speciale. La fel ca orice alt părinte, prezentatorul își făcea griji pentru Filip, dacă este bine îngrijit și iubit.

„Știi, am fost mulți ani omul care apărea pe ecran, cu voce sigură, cu fraze bine ticluite, un om care părea că are toate răspunsurile. Dar în fiecare pauză de publicitate, mă gândeam dacă ai mâncat bine, dacă ai fost înțeles, dacă ai fost protejat. Între două emisiuni, eram doar un tată care se întreba: „Oare fac destul? Oare ajunge dragostea mea să suplinească un sistem care nu-i oferă nimic?” Și de atâtea ori răspunsul era „nu”. Am fost prins între camerele de filmat și camerele de spital. Între luminile scenei și întunericul din care uneori ieșeam șchiopătând. Dar tu, tu ai mers mereu înainte. Ai iubit lumea, chiar și atunci când ea n-a știut cum să te iubească înapoi”, a mai scris el.

De asemenea, acesta a vorbit și despre problemele din România, scoțând în evidență faptul că persoanelor cu probleme de sănătate nu li se acordă niciun fel de ajutor, ba chiar le sunt tăiate veniturile care le ajută să supraviețuiască.

„România nu e încă un loc pentru copiii ca tine, Filip. E o țară în care politicienii se joacă cu cifrele de pe hârtii fără să vadă chipurile din spatele lor. Unde se discută tăieri de indemnizații în birouri luxoase, fără să înțeleagă că acele sume nu înseamnă bani, ci oxigen. Înseamnă viață. Într-o țară unde spitalele cad, iar tu ai fost salvat de fiecare dată nu de sistem, ci de oameni, de empatie, de noroc, de rugăciuni. Și poate că niciodată nu vei ști ce înseamnă să iubești o femeie și să fii iubit de ea, cu toată explozia aceea de emoții, de atingeri, de promisiuni și dureri pe care dragostea le aduce. Și poate că niciodată nu vei cunoaște acel tip de intimitate pe care noi, ceilalți, o considerăm firească. Asta mă doare, fiule. Nu pentru că ar fi o lipsă în tine — tu ești întreg și luminos — ci pentru că lumea nu știe să-ți ofere acest miracol. Ți l-a refuzat fără să întrebe”, a subliniat Mădălin Ionescu.

Jurnalistul spune că ar fi vrut să poată face mai mult pentru fiul său și îi îndeamnă pe toți cei care se află într-o astfel de situație să facă tot posibilul să lupte pentru copiii lor.

„Sunt zile în care mă simt vinovat. Vinovat că am fost de față, dar nu mereu prezent. Că mi-am împărțit inima între trei copii, dar am simțit mereu că tu aveai nevoie de toată. Că am vorbit despre nedreptate în fața unei camere, dar am strigat prea puțin în stradă. Scriu toate acestea nu doar pentru tine, ci și pentru cei ca tine. Și pentru tații ca mine, care se prăbușesc în tăcere, ținându-se drepți doar pentru că altfel copiii lor s-ar prăbuși și ei. Scriu pentru generațiile de părinți care au bătut la uși închise și pentru generațiile care vor veni — să nu mai bată, să intre direct”, a precizat Mădălin Ionescu.

Citește și: Cum au fost surprinși Oksana și Cezar Ionașcu la câteva luni de la zvonurile că ar fi la un pas de divorț: „Despre seara trecută”

Citește și: Ozana Barabancea, detalii despre starea de sănătate a fiului ei, Andrew, după ce a suferit un infarct la 24 de ani: „I-am spus că este obligat să lupte”

Mădălin Ionescu cere legi pentru ajutorarea copiilor bolnavi

Mădălin Ionescu spune că speră ca politicienii să înceapă să dea legi care să fie în beneficiul copiilor bolnavi și să le ofere dreptul la o viață normală.

„Filip, tu ești lecția mea de viață. Tu ești adevărul meu. Când lumea s-a îndoit de ce e important, tu ai fost răspunsul. Și tot ce vreau este ca țara asta, care te iubește când apari pe rețelele de socializare cu zâmbetul tău cuceritor, să înceapă să te iubească și în tăcere. Să te sprijine nu doar cu aplauze, ci cu legi. Nu doar cu admirație, ci cu infrastructură. Nu doar cu emoție, ci cu normalitate. Și, poate într-o zi, când vei fi singur într-o cameră și nu voi mai fi aici, să citești aceste rânduri și să știi că ai fost iubit total. Așa cum puțini oameni sunt iubiți vreodată”, a mai scris Mădălin Ionescu care și-a încheiat postarea cu mesajul: „Cu toată inima, Tatăl tău”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mădălin Ionescu și fiul lui, Filip

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News