Cristina Șișcanu, surprinsă de schimbarea de comportament a lui Filip. Ce le cere tânărul de la o vreme. „Înainte nici nu voia să audă…”

Cristina Șișcanu a vorbit în mediul online despre schimbările prin care trece fiul lui Mădălin Ionescu, Filip. În vârstă de 21 de ani, tânărul suferă de hemipareză.

Prin ce schimbări trece Filip Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au observat o schimbare benefică în comportamentul lui Filip în ultima perioadă. Vedeta a povestit pe Facebook cum tânărul își exprimă din ce în ce mai des dorința de a ieși cu ei în oraș, deși până acum nu se întâmpla acest lucru.

“Deci înainte Filip nici nu voia să audă să iasă din că sau să meargă cu noi în vacanțe, dintr-o dată, de când a început acest an, cere să meargă cu noi. Da, este o schimbare, dintr-o dată. Dar cu vacanțele încă nu, că ne gândeam ce facem de Paște. Astăzi aveam un consiliu de familie, să ne planificăm perioada vacanței de Paște și el nu vrea să meargă, așa zice, că nu vrea, dar mai vedem noi până atunci… dar, vrea să iasă cu noi”– a spus Cristina Șișcanu într-un clip postat în mediul online.

Soția lui Mădălin Ionescu se bucură de aceste schimbări și spune că îl vor lua de acum înainte cu ei peste tot pe unde vor merge.

“Astăzi am avut treabă și a spus că vrea să ne însoțească și ne-am oprit la o cafenea și e foarte fericit că ne însoțește și chiar e interesat, râde! Se bucură, e curios! O schimbare foarte, foarte bună! Uite, te iau cu mine peste tot Filip, ești de acord? Unde am treabă, te iau cu mine, atât că trebuie să fie mâncat, vorba aia, adică să fi servit masa înainte și dacă a mâncat… după aia, câteva ore bune, până la următoarea masă, te iau cu mine!” – a încheiat vedeta.

Cum a ajuns Filip să sufere de hemipareză

Fiul lui Mădălin Ionescu din fosta căsnicie cu Mihaela Coșerariu s-a născut sănătos, dar după câteva luni de viață, după ce a luat varicelă de la soralui, Ștefania, au apărut probelmele grave pentru el. Prezentatorul de televiziune a povestit că din cauza varicelei, Filip a făcut unele complicații grave. La vremea respectivă, spune Mădălin Ionescu, în România nu existau vaccinuri împotriva varicelei.

„A făcut varicelă de la sora lui. El a făcut o formă foarte dură de varicelă. Țin minte că nu avea pe limbă nici măcar un loc liber fără bube. Acest virus i-a prăjit niște circuite neuronale. Centrii vorbirii sunt foarte afectați, de aceea Filip nici nu vorbește, vorbește mai mult din gât. Și poate nici limba lui nu are o conformație foarte ok. Abia în jurul vârstei de 8-9 luni am realizat că sunt niște probleme, pentru că încă nu mergea.

L-am dus la profesorul neurochirurg Vlad Ciurea, care mi-a confirmat că a avut loc un incident de natură virală. În România nu existau vaccinuri, nu se făceau atunci împotriva varicelei. Dacă se făcea atunci vaccin, nu mai făcea Ștefania, așa că poate soarta lui Filip ar fi fost alta. Mi-a zis că toată viața vor fi niște probleme” – i-a povestit Mădălin Ionescu lui Mihai Ghiță.

În ciuda problemelor de comunicare și cognitive pe care le are, Filip este foarte creativ și are o memorie vizuală excelentă.

„Are o imaginație incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie. A ajuns să descarce programe de pe Internet înainte să știe să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-și dezvolte alte abilități. Eu îmi doresc asta, dar la modul realist spus, e greu de crezut, pentru că exact centrii vorbirii sunt afectați, are limba pe jumătate paralizată”, mai declara Mădălin Ionescu în trecut, pentru OK! Magazine.

