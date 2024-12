Ce a spus Gabriela Cristea după ce naşa ei, Cristina Şişcanu, a dat de înţeles că îi fură conţinutul din online: „Haterii doar te caută să îşi verse frustrările” / EXCLUSIV

Gabriela Cristea nu mai este cunoscută doar pentru cariera ei din televiziune, ci și pentru activitatea intensă în social media. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, Gabriela ne-a vorbit despre bullying-ul din mediul online, despre câţi bani face din prezenţa pe social media, dar şi despre declaraţiile cu subînţeles făcute de naşa ei, Cristina Şişcanu. Cea de pe urmă a dat de înţeles că prezentatoarea TV ar fi inspirată, poate prea mult, de conținutul pe care-l produce, fiind vorba de un „furt de idei” în mediul online.

Ce a spus Gabriela Cristea despre Cristina Şişcanu

Când a fost întrebată despre acuzațiile care circulă în online, conform cărora s-ar inspira din conţinutul făcut de naşa ei, Cristina Şişcanu, Gabriela Cristea a răspuns calm și fără ezitare, subliniind faptul că nu consideră necesar să se implice în dispute publice.

Vedeta ne-a declarat că fiecare persoană din mediul online își face treaba așa cum știe mai bine și că nu există nicio problemă cu inspirația pe care o poți lua de la alții.

„N-am niciun fel de poziție vis-a-vis de treaba asta. Fiecare își face treaba așa cum știe mai bine și cred că este loc sub soare pentru fiecare. Eu n-am auzit-o să spună cu subiect și predicat treaba asta, dar cred că fiecare se inspiră de la câte cineva, pentru că și noi am primit inspirație din afară, nu cred că este un capăt de lume și dacă, de exemplu, eu aș fi sursă de inspirație pentru cineva, eu aș fi foarte mândră de asta, pentru că înseamnă că fac lucrurile bine”, ne-a spus Gabriela Cristea la Fresh by Unica.

Chiar și așa, în ciuda diferențelor de opinie sau a posibilelor tensiuni, Gabriela Cristea a ţinut să sublinieze că nu i-ar displăcea deloc să fie un punct de inspirație pentru cineva. Potrivit spuselor sale, atunci când cineva preia idei din activitatea ta este un semn că faci lucrurile bine.

„Haterii doar te caută să își verse frustrările”

În ceea ce privește gestionarea comentariilor negative sau a celor care ar putea fi considerate atacuri, Gabriela Cristea ne-a spus cum procedează.

„Bullying-ul îl gestionez ignorând şi cu block. Ignor, dar în același timp îi blochez pentru că știi ce se întâmplă? Nu trebuie să ai la kilogram. Lucrează la calitate. Părerea mea este că cei care sunt în comunitatea mea trebuie cumva să vibreze cu mine la valorile, la lucrurile pe care eu vreau să le transmit. Dacă nu și vrei doar să arunci așa cu… Nu e problemă. Pot să îi dau deoparte”, ne-a spus vedeta.

Mai mult decât atât, Gabriela a clarificat un aspect esențial despre cei care îi lasă comentarii răutăcioase.

„De obicei, haterii nu sunt cei care te urmăresc permanent. Nu fac parte din comunitatea ta, ci doar te caută ca să își verse frustrările. Foarte rar se întâmplă să îți fie și urmăritor fidel”, a adăugat Gabriela.

Cum s-a destrămat relația dintre Gabriela Cristea și Cristina Șișcanu

În ciuda declarațiilor publice, tensiunile dintre cele două nu au fost un secret. Chiar dacă Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut un început promițător în relația lor cu Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, în ultima perioadă s-au distanțat semnificativ, iar acest lucru a fost sesizat de fanii lor. Pe rețelele de socializare, cele două familii nu mai interacționează, nici măcar nu se urmăresc, un semn clar că ceva nu merge bine.

În plus, Mădălin Ionescu a adus în discuție, indirect, acest subiect, sugerând că cineva din anturajul lor ar fi „furat” idei de conținut. Deși nu a menționat explicit numele Gabrielei Cristea, acest comentariu a stârnit și mai multe speculații în rândul celor care urmăresc aceste două familii de vedete.

Gabriela Cristea câştigă mai bine din online, decât din televiziune

Gabriela Cristea a vorbit deschis despre veniturile pe care le obține din mediul online, menționând că aceste câștiguri sunt mult mai mari decât cele din televiziune. Conform declarațiilor sale făcute la Fresh by Unica, în social media „se câștigă foarte bine”, dar doar atâta timp cât activitatea este făcută cu seriozitate și profesionalism.

Vedeta a subliniat şi că online-ul este o sursă de venit semnificativă pentru cei care lucrează constant și nu o tratează „ca pe o joacă”.

„Nu știu dacă o să renunț vreodată la televiziune în favoarea social media sau invers. Cred că se îmbină foarte bine dacă știi cum să le faci, pentru că sunt două mijloace media total diferite, care parcă sunt la fel, dar sunt total diferite. Am reușit să fac social media tocmai pentru că am încercat să înțeleg fenomenul, nu pot să zic că îl înțeleg în totalitate.

Se câștigă foarte bine atâta timp din online cât o faci, cât ești serios, adică cât faci chestia asta, nu așa ca pe o joacă, ci atâta timp cât lucrezi serios”, ne-a mărturisit Gabriela Cristea la Fresh by Unica.

