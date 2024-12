Gabriela Cristea, despre plecarea de acasă la 18 ani: „A fost greu. Existau momente când nu aveam ce să mănânc”. Care este relaţia cu tatăl ei în prezent / EXCLUSIV

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România, a vorbit deschis despre momentele dificile ale vieții sale. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, vedeta a rememorat perioada în care a fost nevoită să plece de acasă, la doar 18 ani, pentru a-și urma visul în televiziune – un vis cu care părinţii ei nu au fost de acord. Această decizie, însă, a venit cu sacrificii majore și cu o relație deteriorată cu cei care i-au dat viaţă.

Cum a arătat viaţa Gabrielei Cristea la 19 ani

Decizia de a părăsi căminul familial la o vârstă atât de fragedă nu a fost una ușoară. Gabriela Cristea ne-a mărturisit că, în acea perioadă, resursele financiare erau extrem de limitate.

„Păi a fost greu, ce să zic. A fost greu pentru că nu câștigam atât de mulți bani și a trebuit să mă susțin și să-mi iau și chirie, să și trăiesc, să și muncesc, dar nici nu mai mi-aduc aminte dacă mă întreb, sincer. Dar știu că a fost greu, adică existau momente când n-aveam ce să mănânc”, ne-a spus Gabriela Cristea la Fresh by Unica.

Vedeta a recunoscut că presiunea financiară și lipsa sprijinului emoțional au fost copleșitoare, dar hotărârea de a-și urma drumul a fost mai puternică decât orice obstacol.

„Cumva mi s-a pus așa în vedere, ori ca noi, ori… Te duci pe drumul tău. Și eu am zis, mă duc pe drumul meu”, ne-a mai spus vedeta.

De ce părinţii ei nu au fost de acord să facă televiziune

Intrarea în televiziune, mai ales în anii ’90, era văzută cu scepticism de familie, dar Gabriela Cristea a refuzat să se lase descurajată. A menționat că părinții ei credeau că această meserie presupune compromisuri morale, motiv pentru care a fost nevoită să aleagă între ei şi carieră.

„Era chestia asta că nu poți să ajungi tu în televiziune oricum, ci trebuie să faci compromisuri foarte mari. Îți spun cu mâna pe inimă, în momentul ăsta, probabil că aș fi ajuns și mai sus, dacă aș fi făcut compromisuri, sau mai repede. Mai repede, că de sus, mai sus, de unde sunt acum, n-am unde să mă mai duc. Dar n-am făcut niciodată niciun compromis. Dar nici nu mi s-a cerut să fac vreun compromis. Cred că e chestie de atitudine. Pentru că ştiu colege care au făcut compromisuri. Dar cred că e o chestie de cum te percepe lumea, știi? Și ca să te perceapă lumea într-un anumit fel, trebuie să ai un anumit statut și să ți-l impui. Da. Nu am părut o pradă ușoară”, ne-a dezvăluit Gabriela Cristea.

Primii ani au fost definiți de muncă intensă și o viață dedicată complet visului său. Gabriela Cristea ne-a recunoscut că a trecut prin momentele extrem de grele, mai ales că a fost nevoită să plece de lângă părinţii ei şi să îşi clădească singură un viitor.

„Păi, primii ani munceam de mă găseau toate cele. Nu refuzam absolut niciun proiect și lucrurile au început să se ușureze relativ repede pentru că a apărut Pro TV-ul și în momentul în care am intrat în Pro TV, deja salariul meu era mai mare. Și atunci am răsuflat. Și de acolo încolo situația a fost simplă.

Reușisem între timp să-mi iau și o casă și atunci banii care plecau pe chirie, nu mai plecau pe chirie și de acolo situația a fost mai simplă”, a spus Gabriela Cristea.

Care este relaţia cu tatăl ei în prezent

Din păcate, visul Gabrielei Cristea de a lucra în televiziune a fost catalizatorul rupturii cu tatăl ei. Aceasta a explicat că relația lor s-a deteriorat progresiv, iar în prezent nu mai comunică deloc.

„Nu mai vorbim. De fapt, problema noastră acolo este”, ne-a mărturisit vedeta.

Cât despre cum s-a implicat soţul ei, Tavi Clonda, în ceea ce priveşte o posibilă reconciliere între ea şi tatăl ei, Gabriela Cristea a mărturisit că de-a lungul mariajului, acesta i-a explicat deciziile.

„Am avut discuțiile astea, dar la sfârșitul zilei eu sunt cea care a decis pentru ea, pentru că eu am fost protagonista a propriei mele vieți și niciodată nu m-a forțat să fac ceva. Acum nici eu nu mi-am permis să-l forțesc pe el să facă ceva, dar am vorbit despre lucrurile astea”, a mai spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, despre absența de la înmormântarea mamei, la 14 ani distanţă

Un moment controversat în viața prezentatoarei a fost absența de la înmormântarea mamei sale. Gabriela a explicat că a luat această decizie din cauza tensiunilor din familie.

„Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că chiar nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Eu în continuare am dialog cu mama mea, adică întotdeauna am avut… și nu trebuie neapărat să mergi și să faci parte din corul bocitoarelor ca să onorezi pe cineva. Dar eu am preferat să-mi fac lucrurile astea în tăcere și tot ce ține de partea spirituală, în general, nu afișez, ci prefer să țin pentru mine toate lucrurile legate de spiritualitate”, a spus Gabriela Cristea.

Deși a fost criticată pentru acest gest, vedeta a mărturisit că își onorează mama în felul său, fără să afișeze latura sa spirituală în public.

Drumul Gabrielei Cristea către succes a fost presărat cu sacrificii și decizii dificile, dar fiecare pas a contribuit la crearea unei cariere impresionante. În ciuda relației fracturate cu familia, vedeta a mărturisit că îşi trăiește viața după propriile reguli, însă mai multe detalii puteţi afla din noua ediţie Fresh by Unica, în care a fost invitată prezentatoarea TV. Emisiunea poate fi vizionată exclusiv pe site-ul nostru, pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.

