Mihaela Bărluțiu, adolescenta rebelă din „Lacrimi de iubire”, este acum mamă de trei copii: „Am rămas însărcinată întâmplător”. Ce spune despre viața în America / Exclusiv

Mihaela Bărluțiu a avut un parcurs scurt, dar memorabil în televiziune, motiv pentru care nu ar spune nu unei întoarceri pe micile sau marile ecrane. La doar 17 ani, actrița cucerea publicul telespectator în rolul lui Nicole Varlam din telenovela „Lacrimi de iubire”, adolescenta rebelă care toate fetele din generația Millennials își doreau să fie și cu care părinții lor se rugau să nu se confrunte. Într-un interviu pentru Unica.ro, Mihaela ne-a povestit cum a ajuns de pe platourile Buftea peste ocean, în însoritul Los Angeles, dar și cum arată viața ei în prezent, după ce recent a devenit mamă pentru a treia oară.

Mihaela Bărluțiu, din telenovela „Lacrimi de iubire” direct pe dealurile de Hollywood

Mihaela Bărluțiu (36 de ani) a debutat pe micile ecrane în telenovela „Lacrimi de iubire” (2005-2006), urmată la scurt timp de telenovela „Iubire ca-n filme” (2006-2007). În urmă cu aproape două decenii, o vacanță peste ocean și o poveste de dragoste înfiripată acolo a convins-o pe actriță să se stabilească peste hotare.

Alături de soțul ei, Valentin Voicu, pe care l-a cunoscut în vacanța de o lună în Statele Unite, Mihaela Bărluțiu nu a pus doar bazele unei afaceri de succes, ci a și întemeiat o familie frumoasă, care recent s-a extins cu un nou membru, micuțul Mateo.

Cum a ajuns Mihaela Bărluțiu de pe platourile de filmare de la Buftea peste ocean

În exclusivitate pentru Unica.ro, Mihaela Bărluțiu a dezvăluit cum arată viața ei în prezent, alături de soțul său și de cei trei copii ai lor, Nicole, Jasmine și Mateo.

Anul acesta în septembrie se vor împlini 20 de ani de la lansarea telenovelei „Lacrimi de iubire”. Ce îți mai amintești despre acea perioadă din viața ta?

Wow!! 20 de ani… parcă ieri eram pe platouri la Buftea. Îmi amintesc că munceam mult și cu mult drag. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea.

Ai regretat vreodată că ai renunțat la actorie? Ți-ar plăcea să revii pe micile sau marile ecrane?

⁠Nu am regretat, dar îmi este foarte dor din când în când. Da, m-aș putea reîntoarce, dar pentru proiecte scurte sau un lungmetraj.

Cum ai ajuns de pe platourile de filmare de la Buftea peste ocean?

⁠Nu a fost nimic plănuit. Am plecat pur și simplu într-o vacanță și am făcut o alegere ca la 19 ani. (zâmbește) Cred că mi-am încercat norocul și am vrut să văd ce altceva aș mai putea învăța.

Cu ce se ocupă Mihaela Bărluțiu în America

Cu ce te ocupi în acest moment în America?

⁠Eu stau mai mult cu bebelușul acasă de când am născut. Deținem o companie, Black Exclusive Group Inc., care are mai multe departamente: mașini de lux la închiriat și vânzare, valet, concierge, security și transport. În iunie 2025 facem 10 ani de când am deschis compania.

În 2018 povesteai că firma ta și a soțului tău a avut câțiva clienți celebri, printre care Tom Cruise și Jennifer Lopez. S-a extins această listă de nume în ultimii ani?

⁠Avem ocazional câte o celebritate și, de cele mai multe ori, nu fac ei rezervări direct. Întotdeauna sunt făcute sub alte nume.

Tot atunci spuneai că nu excluzi ca tu și soțul tău să vă vindeți compania și să vă întoarceți în țară, unde ți-ar plăcea să deschizi o grădiniță privată. Îți mai dorești acest lucru în prezent sau ai alte planuri profesionale?

⁠Da, așa este! Ocazii de a vinde compania am tot avut. Doar că e foarte greu să renunți la ceva care e tot timpul în creștere. Nu cred că aș mai avea răbdare cu o grădiniță. (zâmbește)

Cum descrie Mihaela Bărluțiu viața cu trei copii

Recent ai devenit mamă pentru a treia oară, felicitări! Cum a decurs a treia sarcină și cum te simți în prezent?

Daaa, mulțumesc!! Nu mă așteptam, să fiu sinceră. Nu am plănuit absolut nimic, am rămas însărcinată întâmplător și mi-am dorit dintotdeauna un băiat. A fost să fie, pur și simplu. Am avut norocul să fac un băiat și surpriza cea mai mare a fost că l-am născut natural chiar de ziua soțului meu. Sarcina a fost destul de ușoară, doar că au trecut opt ani de când am avut-o pe Jasmine (fetița cea mică – n.red.), și am simțit toată sarcina mult mai diferită. În rest, eu și bebe suntem sănătoși și îmi revin fizic încet și sigur.

Cum este viața cu trei copii?

⁠Emoțional, trec prin multe stări. Nici nu am cuvinte să explic. Am o fată care are 15 ani, una de aproape 10 și bebe de aproape 6 luni. Fiecare este unic în felul lui. Au nevoie de atenție, confort și comunicare diferită. Sunt 24 de ore în alertă dar la sfârșitul zilei, tot zâmbind adorm.

Care a fost experiența ta cu sistemul de sănătate din State? Ai născut toți cei trei copii acolo? Te întreb pentru că am văzut foarte multe femei vorbind în mediul online în ultima vreme despre costurile foarte mari ale unei nașteri în SUA. Te-ai confruntat și tu cu asta?

⁠Da, toți au fost născuți aici în Los Angeles. Așa este!! Este foarte costisitor, dar avem asigurare medicală care mie personal mi-a acoperit tot ce a fost de plată pe timpul sarcinii.

Ce spune Mihaela Bărluțiu despre viața în State

Care sunt, din experiența ta, avantajele și dezavantajele traiului în America?

⁠Avantaje, dezavantaje poți avea în orice țară din lumea asta. Aici poți avea oportunități mai multe și mai repede. Nu e o țară în care e ușor, dar dacă reușești să te integrezi în domeniul care îți place, poți avea multe avantaje.

Dacă oamenii ar putea învăța un singur lucru de la tine, care ai vrea să fie acela?

⁠Învață să fii pregătit pentru orice situație. Viața îți poate oferi multe surprize neplăcute și suntem fragili. Putem reuși cam tot ce ne dorim!

