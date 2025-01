Motivul pentru care Cameron Diaz joacă din nou într-un film după un deceniu de absență: „Este adevărat, încheiasem acea etapă din viața mea” / Exclusiv

Cameron Diaz și Jamie Foxx fac din nou echipă pe marile ecrane într-o comedie spumoasă cu spioni. Ancorat în realitatea părinților de adolescenți din vremurile noastre, filmul „Înapoi în acțiune” este disponibil de vineri, 17 ianuarie, pe platforma de streaming Netflix. După o pauză de un deceniu, actrița în vârstă de 52 de ani și-a luat inima în dinți și a acceptat să revină pe platourile de filmare dintr-un motiv înduioșător despre care a vorbit pe larg într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro.

Cameron Diaz și Jamie Foxx, dezvăluiri exclusive despre filmul Netflix „Înapoi în acțiune”

Grab your (toy!) guns și hai să-i urmărim pe Cameron Diaz (52 de ani) și Jamie Foxx (57 de ani) în două roluri, unul simplu, cel de spion, și unul incredibil de complicat, cel de părinte. În exclusivitate pentru Unica.ro, Diaz și Foxx au dezvăluit ce i-a atras la proiect, cum au colaborat cu regizorul și cu actorii care i-au jucat pe copiii lor, dar și care a fost cea mai obositoare cascadorie pe care au făcut-o singuri.

Ce a determinat-o pe Diaz să revină pe marele ecran după o pauză de un deceniu

Ne puteți spune ce v-a determinat să vă implicați în acest film?

Jamie Foxx: Lucram la un alt proiect în Grecia când mi-a fost prezentată această idee. Am crezut că este o premisă grozavă și m-am dus la Cameron Diaz să o întreb stăruitor: „Vrei îți saluți fanii și să faci cu mine acest film?”. Iar ea a fost amabilă. Nu pot vorbi decât în termeni elogioși despre această decizie, pentru că lucrurile s-au schimbat față de ultima dată când am lucrat împreună. Este o persoană care vrea să își trăiască viața și vrea să o trăiască diferit. Așa că să bați la o ușă care era închisă…

Cameron Diaz: Ferecată, de-a dreptul.

Jamie Foxx: Ferecată cu lanțuri și lacăte… A fost uimitor că a deschis acea ușă și a fost dispusă să mi se alăture.

Cameron Diaz: Este adevărat, încheiasem acea etapă din viața mea. Iar motivul pentru care am făcut acest film este 100% legat de faptul că Jamie juca în el. Nu aș fi făcut-o pentru nimeni altcineva. Înainte ca el să mă invite, nu aveam de gând să mai joc într-un alt film. Când a venit și m-a rugat să particip la acest proiect, am spus: „OK, dacă voi mai face vreodată un alt film, singura persoană cu care l-aș face, spun asta din toată inima, este Jamie Foxx”. Anterior, am jucat împreună în două filme. Știu cât de sincer este. Știu cât de mult ne distrăm și cât de profesionist este. Alături de el, m-am simțit în siguranță să mă întorc pe un platou de filmare după un deceniu de absență. Am spus da cu ușurință.

Jamie Foxx: „În cele din urmă, oamenii ne vor evalua în funcție de cum vor ajunge copiii noștri.”

Cred că majoritatea oamenilor știu cât de mult înseamnă familia pentru amândoi. Ca părinți, a existat ceva în această poveste la care v-ați putut raporta în mod direct?

Jamie Foxx: Fiica mea a crescut, dar în lumea de astăzi, în care totul este impus adolescenților prin intermediul rețelelor sociale, este greu să relaționezi cu copiii tăi. Dacă aș fi cu fiica mea și i-aș spune „eu sunt Jamie Foxx”, s-ar uita la mine într-o dungă și mi-ar zice să iau o pauză. Toată lumea trece prin asta și, în cele din urmă, oamenii ne vor evalua în funcție de cum vor ajunge copiii noștri. Ei vor vedea ce fel de părinți am fost în aceste circumstanțe. Așadar, am vrut să ilustrăm acest sentiment în film.

Cameron Diaz: Ceea ce am simțit în acest film este că Emily vrea să fie o mamă grozavă. Tot ce vrea este să dăruiască, să fie părinte, mamă, să le ofere copiilor ei viața pe care ea nu a avut-o. Iar pentru ea, asta înseamnă să fie capabilă să își pună copiii înaintea profesiei sale.

Atmosfera de pe platourile de filmare

Cum a fost să lucrați împreună cu McKenna și Rylan, care interpretează rolurile copiilor?

Jamie Foxx: Copiii au fost grozavi. Chiar au intrat în pielea personajelor. Veneau pe platou, le spuneam „Bună dimineața, ce mai faceți?”, iar ei răspundeau sec: „Bine”. (râde) Cameron și cu mine ne spuneam unul altuia: „Oare nu fac mișto de noi?”.

Cameron Diaz: Nu le prea plăcea de noi. (râde) Glumesc, desigur.

Jamie Foxx: Chiar a trebuit să muncim pentru a obține încrederea și respectul lor, iar asta mi s-a părut grozav. A fost un sentiment real.

Cameron Diaz: Au fost extraordinari. Doi copii minunați, care au vrut să facă o treabă grozavă. Au venit pregătiți. Am simțit ca și cum am fi crescut doi copii grozavi și eforturile au dat roade!

Jamie Foxx: „Este minunat să ai la cârma filmului un astfel de om deschis colaborării.”

Cum a fost colaborarea cu Seth Gordon, regizorul filmului „Înapoi în acțiune”?

Cameron Diaz: Ca regizor, Seth a fost întotdeauna foarte pregătit. Lucram foarte mult în fiecare zi, iar el știa exact ce vrea să obțină de la noi. A ținut foarte bine în mână frâiele producției, cu tot ce implică realizarea unui film de acțiune atât de mare. A fost incredibil.

Jamie Foxx: Am lucrat cu Seth la „Șefi de coșmar” și știam cât este de meticulos. În fiecare zi spunea „trebuie să facem cutare și cutare lucru pentru a ridica ștacheta”. Este minunat să ai la cârma filmului un astfel de om care este amuzant, a scris și scenariul și este deschis colaborării. A avut o viziune și s-a asigurat că a fost pusă perfect în practică.

Și-au făcut singuri o parte din cascadorii

Am auzit că ați executat aproape toate cascadoriile singuri. Cum a fost?

Jamie Foxx: Cameron are copii mici, așa că foloseam mereu această scuză ca să scap de cascadorii. „Cameron nu prea vrea să facă toate astea, așa că probabil ar trebui să-i punem pe cascadori să…”. Dar cascadorii mă întrerupeau și spuneau: „Cameron a spus că e pregătită să începem”. Așa că a trebuit să fugim peste podul acela…

Cameron Diaz: În mijlocul nopții, peste Tamisa.

Jamie Foxx: Era cumplit de frig. Iar eu îi tot dădeam înainte cu „ar trebui să facem asta doar de două ori, pentru că Cameron…”

Cameron Diaz: „S-ar putea să fie prea delicată.”

Jamie Foxx: La un moment dat, a trebuit să îi cer să nu mai spună da la orice. Știți că nu întotdeauna îmi fac singur cascadoriile. Sunt genul care stă pe scaun și îi spune cascadorului să sară din nou. Cameron nu e așa, ea a vrut să facă totul singură.

Cameron Diaz: Ne-am distrat foarte tare!

Jamie Foxx: Cameron s-a distrat. Eu n-am făcut-o de bună voie, am fost forțat!

Cameron Diaz: „Sper că acest film va aduce familiile împreună.”

Ce sperați să înțeleagă publicul din acest film, la finalul vizionării?

Jamie Foxx: În primul rând, Cameron Diaz s-a întors, rupând gura târgului cu o comedie de acțiune. Iar când vine vorba de fanii noștri, îi considerăm ca pe o familie. Așadar, le oferim tuturor ceva amuzant, bun de urmărit la televizor, cu punga de popcorn alături.

Cameron Diaz: Este o comedie cu mult umor și acțiune, dar de fapt este vorba despre capacitatea părinților de a sta de vorbă cu copiii lor și de a le da ocazia să vadă că și ei, părinții, sunt ființe umane. Suntem capabili de mult mai mult decât să te facem să te simți jenat în fața prietenilor. Eu sunt o persoană care are un fel de superputere, am ales să mă dedic ție ca părinte și să-ți fac viața minunată. Dar, la rândul meu, am și eu o viață interioară foarte bogată. Sper că acest film va aduce familiile împreună, astfel încât să învețe mai mult unii despre alții și poate să îi facă pe copii să aibă mai multă încredere în părinții lor.

Foto: Netflix

