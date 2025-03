Îngrijitorul lui Gene Hackman, dezvăluiri șocante despre moartea actorului. „Poate că aș fi putut să-l salvez!” Ce spune despre momentul în care l-a găsit decedat

Persoana care a găsit trupurile neînsuflețite ale lui Gene Hackman și ale soției sale a rupt tăcerea cu privire la descoperirea înfiorătoare din 26 februarie.

Îngrijitorul lui Gene Hackman regretă că nu a mers mai devreme la casa actorului

Jesse Kesler, în vârstă de 52 de ani, a lucrat ca om de serviciu și meșter pentru Gene Hackman timp de 16 ani. În primul său interviu de la tragedie, Kesler a dezvăluit că l-a văzut pe Gene Hackman, a cărui moarte a fost atribuită parțial bolii Alzheimer avansate, conducând mașina în zonă cu doar trei luni înainte și părând într-o stare bună.

El a povestit despre îngrijorarea sa când nu a mai auzit nimic de cuplu de zile întregi, exprimându-și apoi regretul său profund pentru că nu s-a dus mai devreme la casa actorului și a soției sale, Betsy Arakawa. Kesler spune că este bântuit de gândul că i-ar fi putut salva dacă ar fi acționat mai devreme.

„Mi-aș fi dorit să intru mai repede… Poate că aș fi putut să-l salvez pe Gene sau pe câine”, a spus el pentru DailyMail.com într-un interviu telefonic săptămâna aceasta.

„Ca să fiu sincer, a fost îngrozitor. A fost una dintre cele mai proaste zile din viața mea și am avut câteva zile proaste de-a lungul timpului. Să văd pe cineva așa… Speram la un rezultat mai bun, că poate erau plecați din oraș și pur și simplu nu au spus nimănui. Sau că erau închiși în cramă din întâmplare” – a adăugat el.

Inițial, Kesler s-a gândit că legendarul actor și soția sa nu mai dau niciun semn din cauza vreunui accident sau a unui lucru pe care el l-a făcut greșit, dar apoi a început să se îngrijoreze și a decis să contacteze forțele de ordine.

„În prima săptămână, m-am gândit că poate era supărată pe mine. Am crezut că am făcut ceva greșit. Avem alte proiecte în desfășurare și m-am gândit că poate și-au dat seama. M-am gândit că poate am probleme” – a spus bărbatul.

Îngrijitorul lui Gene Hackman, devastat de moartea actorului

Apoi s-a întâlnit cu angajatul său Dwayne, care a spus, de asemenea, că era de părere că faimosul cuplu era supărat pe el, după ce nici el nu a auzit de cei doi, a spus Kesler.

„Probabil în ultimele trei zile m-am hotărât și am început să ne gândim serios că s-a întâmplat ceva. Au fost două săptămâni până când am decis să intrăm în sfârșit. Știam că ceva nu este în regulă. Am încercat să facem procesul corect, nu doar să mergem pe proprietatea cuiva” – a explicat Kesler.

După zile de atenție intensă a presei și speculații publice cu privire la dispariția misterioasă a cuplului, anchetatorii au determinat săptămâna trecută cauza morții și au dezvăluit că Hackman și Arakawa probabil zăceau morți în casa lor timp de aproximativ două săptămâni înainte de a fi descoperiți.

Rezultatele autopsiei au confirmat că Gene Hackman a murit la 95 de ani din cauza unei boli cardiovasculare, cu Alzheimer avansat ca factor contributiv în jurul datei de 18 februarie. Se crede că soția sa, Betsy, în vârstă de 65 de ani, a murit cu câteva zile mai devreme, pe 11 februarie, din cauza hantavirusului, o boală transmisă de rozătoare.

Despre câinele lor Zinna, care a fost găsit mort lângă Betsy, se crede că a murit de deshidratare și de foame.

