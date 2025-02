Gene Hackman și soția sa au fost găsiți morți în casa lor. Actorul american câștigător al unui premiu Oscarul, Gene Hackman, și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți fără suflare în casa lor din Santa Fe, New Mexico.

Gene Hackman, soția și câninele lor, găsiți fără suflare în propria locuință

Cu o carieră de peste șase decenii în lumea filmului, Hacman are în palmares două premii ale Academiei, două Bafta, patru Globuri de Aur și un premiu Screen Actors Guild.

Vestea morții celor doi a fost confirmată de șeriful din comitatul Santa Fe din New Mexico, notează BBC: „Putem confirma că atât Gene Hackman, cât și soția sa au fost găsiți decedați miercuri după-amiază la reședința lor de pe Sunset Trail. Aceasta este o investigație în curs de desfășurare.”

Cei doi au fost văzuți în public anul trecut, în timpul unei ieșiri rare în oraș, iar marele actor a fost fotografiat în baston și sprijinindu-se de soția sa pentru a se putea deplasa.

Gene Hackman a câștigat un Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle în thrillerul lui William Friedkin, The French Connection, din 1971, și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett în filmul occidental Unforgiven al lui Clint Eastwood, în 1992.

Celelalte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost pentru filmul din 1967 „Bonnie and Clyde” – în rolul lui Buck Barrow în rolul său inovator – și pentru cel din 1970, „I Never Sang for My Father”, precum și pentru interpretarea agentului din „Mississippi Burning” (1988).

Șeriful din județul Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmat pentru presa locală, că legendarul actor și soția sa au murit împreună cu câinele lor. Vestea a fost confirmată ulterior agenției de presă Asociația Presei. Hackman avea 95 de ani, iar soția lui 63 de ani.

Citeşte şi: Gene Hackman, de nerecunoscut pe străzile din New Mexico. Actorul, surprins în timp ce mânca un burger

Citeşte şi: Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, prima apariție publică din ultimele două decenii. Actorul merge în baston

Citeşte şi: 6 actori care au fost nevoiți să se retragă din actorie din cauza bolilor incurabile

Domnul Mendoza a spus că nu există niciun indiciu legat de cauza morții celor doi și nici nu a spus când ar fi putut muri cuplul.

„Tot ce pot spune este că suntem în mijlocul unei anchete preliminare privind moartea, așteptând aprobarea unui mandat de percheziție” – a declarat acesta.

Gene Hackman a jucat peste 100 de roluri memorabile, intepretându-l înclusiv pe Lex Luthor în filmele Superman din anii 1970 și 1980. De asemenea, a jucat în filmele de succes „Runaway Jury” și „The Conversation”, precum și în „The Royal Tenenbaums de Wes Anderson”. Ultima sa apariție pe marele ecran a avut rolul de Monroe Cole în „Welcome to Mooseport” în 2004.

Născut în California în 1930, Hackman se înrolase în armată după ce a mințit că are 16 ani, unde a stat timp de patru ani și jumătate.

După serviciul militar și după ce a locuit pentru scurt timp la New York, a decis să se dedice actoriei.

Pentru a-și urma cariera aleasă, Hackman s-a alăturat celebrei Pasadena Playhouse din California, unde s-a împrietenit cu Dustin Hoffman.

„Am fost antrenat să fiu actor, nu vedetă. Am fost antrenat să joc roluri, să nu mă ocup de faimă și agenți și avocați și presa”, a spus el în trecut.

„Într-adevăr, mă costă foarte mult din punct de vedere emoțional să mă privesc pe ecran. Mă gândesc la mine și mă simt de parcă sunt destul de tânăr, apoi mă uit la acest bătrân cu bărbia largă și ochii obosiți și linia părului în retragere și toate astea…” – a adăugat Hackman.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News