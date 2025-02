6 actori care au fost nevoiți să se retragă din actorie din cauza bolilor incurabile

În ciuda carierelor incredibile, mai multe vedete au fost nevoite să își anunțe retragerea din cauza problemelor de sănătate. Iată câteva vedete care au fost nevoite să renunțe la platourile de filmare și la luminile reflectoarelor din cauza bolilor incurabile.

Actori care au fost nevoiți să renunțe la cariere din cauza bolilor incurabile

I-am urmărit în multe filme și ne-au înfrumusețat zilele cu rolurile lor de neuitat. Însă aceste staruri de la Hollywood au fost nevoite să lase în spate carierele lor pentru a se concentra asupra sănătății. Mai mulți actori iubiți de o lume întreagă au părăsit pentru totdeauna platourile de filmare odată cu primirea cruntelor diagnostice.

Bruce Willis

Bruce Willis a fost nevoit să se retragă din cariera sa de actor după ce a fost diagnosticat inițial cu afazie, afecțiune care afectează capacitatea de a procesa limbajul. Apoi, familia actorului a dezvăluit că acesta a primit un alt diagnostic, cel de demență frontotemporală.

„Din păcate, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. Deși acest lucru este dureros, este o ușurare să ai în sfârșit un diagnostic clar”, a anunțat familia îndrăgitului actor în anul 2023.

Christina Applegate

Christina Applegate a fost nevoită să se retragă din actorie după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă. Actrița a primit cruntul diagnostic în anul 2021. Această boală degenerativă autoimună atacă sistemul nervos, afectând mobilitatea și memoria.

„În acest moment nu îmi pot imagina să mă trezesc la 5 dimineața și să petrec 12-14 ore pe un platou. Nu pot face asta în acest moment”, spunea Christina Applegate în urmă cu câțiva ani, după ce boala a început să își facă simțită prezența.

Gene Hackman

Gene Hackman (95 ani) a decis să se pensioneze încă din 2004, după ce un medic l-a avertizat că este supus unui stres mult prea mare, lucru care i-ar putea provoca probleme cardiace.

„Nu am ținut o conferință de presă pentru a-mi anunța retragerea, dar da, nu voi mai acționa. Îmi lipsește partea de actorie reală, deoarece este ceea ce am făcut timp de aproape 60 de ani și mi-a plăcut foarte mult asta. Dar afacerea pentru mine este foarte stresantă”, a afirmat el.

Într-un interviu din 2009, el a adăugat: „Paiul care a rupt spatele cămilei a fost de fapt un test de stres pe care l-am făcut la New York. Doctorul mi-a spus că inima mea nu era în forma în care ar trebui pentru a o mai supune unui stres”.

De la pensionare, Gene Hackman a devenit autor, a publicat patru romane de când a părăsit showbiz-ul, inclusiv Justice for None și Escape from Andersonville.

Michael J Fox

Michael J Fox a fost diagnosticat cu Parkinson în 1991 (la vârsta de doar 29 de ani) și și-a lansat memoriile, „No Time Like the Future” în 2022, unde a confirmat că va intra într-o „a doua pensionare” după ce s-a semipensionat în anul 2000.

„Există un timp pentru orice, iar timpul meu de a lucra 12 ore pe zi și de a memora șapte pagini de dialog stă cel mai bine în spatele meu”, a scris actorul.

„Cel puțin deocamdată… intru într-o a doua pensionare. Asta s-ar putea schimba pentru că totul se schimbă. Dar, dacă acesta este sfârșitul carierei mele de actor, așa să fie”, a mai scris el.

De atunci, Michael J Fox a luptat pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la boala Parkinson și găsirea unui leac.

Selma Blair

Selma Blair (52 ani) a fost nevoită renunțe la cariera sa în actorie după ce a fost diagnositicată cu scleroză multiplă, în urmă cu câțiva ani. Pe lângă această boală, îndrpgita actriță suferă de și disfonie spasmodică, o afecțiune care afectează mușchii laringelui.

Blair a fost diagnosticată cu SM în 2018, dar simptomele au apărut cu mult înainte. Potrivit acesteia, a fost nevoie de șapte medici pentru a descoperi cum să oprească avansarea bolii.

Anul trecut, aceasta a declarat că este pregătită să revină în industria de divertisment.

Michael Gambon

Actorul care l-a jucat pe vrăjitorul Albus Dumbledore în saga „Harry Potter”, după moartea lui Richard Harris, s-a confruntat cu o boală care l-a făcut să se retragă din lumea filmului, înainte de decesul său din anul 2023.

În anul 2015, pe când avea 75 de ani, Michael Gambon și-a anunțat retragerea în timpul unui interviu acordat The Sunday.

Motivul pentru care a luat această decizie a fost o problemă de sănătate: se confrunta cu pierderi ale memoriei care îl împiedica să își învețe scenariile. La ultimele apariții, acesta a acceptat roluri scurte și avea o cască în ureche, în cazul în care se încurca în replici.

