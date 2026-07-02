Cu ce se confruntă Anca Pandrea la 80 de ani: „Sunt dependentă de oxigen”

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Anca Pandrea, la 80 de ani, se confruntă cu o afecțiune care o face dependentă de tubul de oxigen. Cu toate acestea, actrița își păstrează optimismul și spune că își trăiește zilele înconjurată de cele mai dragi amintiri: cele cu regretatul Iurie Darie.

Anca Pandrea, dependentă de tubul de oxigen

În aceste zile marcate de cod roșu de caniculă, Anca Pandrea urmează cu strictețe sfaturile medicilor. Diagnosticată cu insuficiență cardiacă și respiratorie, actrița recunoaște că oxigenul este indispensabil.

„În aceste zile, când afară e mult prea cald, stau în casă, unde este răcoare. Oricum, sunt dependentă de oxigen. Ca să pot respira mai bine, port mereu după mine o geantă cu dispozitivul de oxigen portabil, dar am și oxigen static, acasă, lângă pat, e un aparat pe rotile, cu fire. Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”, a declarat actrița pentru Click.

Locuind în casa moștenită de la bunica sa, unde fiecare colț poartă urma iubirii pentru Iurie Darie, Anca Pandrea își găsește puterea în amintiri.

„De fapt, nu sunt singură, simt că Iura este cu mine, îi vorbesc, îi povestesc, ca și cum m-ar asculta, ca și acum ar fi, aici, în casă. E ca și cum n-ar fi plecat niciodată. Îi simt prezența și asta îmi dă puterea să trec peste greutăți. Am tablourile cu el, lucrurile lui. Aici, în casa bunicii mele, căci de la ea am moștenit-o, am lumea mea“, a mărturisit actrița.

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Actrița, optimistă în pofida dificultăților financiare

Chiar dacă se confruntă cu dificultăți financiare după ce prețurile au crescut, iar pensia este una modestă, actrița rămâne optimistă.

„Dacă ne plângem, ce rezolvăm? Mă descurc din ce am. Încerc să trăiesc frumos, în liniște. Le doresc tuturor să-și găsească pacea și să meargă mai departe”, a precizat Anca Pandrea.

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Vara, preferă mâncăruri ușoare și economice, iar un truc pe care îl folosește des pentru a învinge căldura este unul simplu, dar ingenios: „De la Iura am învățat numeroase trucuri în bucătărie. De pildă, dacă este cald afară, e bine să pui trei cuburi de gheață în supa cremă de roșii sau chiar în ciorbe, de orice fel. Veți vedea că va avea un gust răcoritor”.

„Încerc să trăiesc frumos, în liniște. Le doresc tuturor să-și găsească pacea și să meargă mai departe”, a mai spus Anca Pandrea.

Sursă foto: Facebook, Hepta

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