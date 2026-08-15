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Vlad Mogoș, despre întâlnirea cu Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu, la filmările serialului „Trafic”: „Sunt de o modestie rară” / Exclusiv

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.  Actualizat 15.08.2026, 13:45
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Vlad Mogoș debutează într-un rol de forță în „Trafic” de la PRO TV, unde îl interpretează pe Marius Mustață, zis și Marius Nebunu’. Personajul este un lider al lumii interlope, impulsiv și imprevizibil, cu schimbări bruște de comportament, iar actorul recunoaște că una dintre cele mai mari provocări a fost să-i redea instabilitatea emoțională. Pentru Vlad, proiectul a venit după un casting în mai multe etape și a însemnat și întâlnirea cu actori pe care îi admira încă din copilărie, precum Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu.

Vlad Mogoș, dezvăluiri din culisele serialului „Trafic”

În exclusivitate pentru Unica.ro, Vlad Mogoș povestește cum a fost experiența de la filmările pentru „Trafic”, ce a învățat de la actorii consacrați din distribuție și cum și-a construit personajul. Actorul vorbește deschis și despre emoțiile din prima zi de filmare, dar și despre momentele care l-au făcut să înțeleagă câtă muncă și seriozitate se află în spatele performanței. „Trafic” se difuzează la PRO TV în fiecare luni, de la ora 20:30, iar episoadele sunt disponibile și pe VOYO.

„Personajul pe care îl joc se numește Marius Mustață, zis și Marius Nebunu’”

Bună, Vlad, spune-mi câteva cuvinte despre personajul pe care îl joci în „Trafic” și despre cum ai ajuns să faci parte din proiect.

Personajul pe care îl joc se numește Marius Mustață, zis și Marius Nebunu’. Veți afla de ce i se spune așa. Este un lider al lumii interlope. E un personaj care are schimbări foarte bruște (de comportament), un personaj cu o agresivitate ieșită din comun pentru noi, oamenii de rând, nu pentru lumea interlopă. Și un personaj care pune, iată, o oglindă până la urmă către această parte a societății, către această lume subterană, dacă putem să ne exprimăm așa, și ne trage anumite semnale de alarmă. Iată de ce nu ar trebui să cădem în anumite adicții, de ce ar trebui cumva să ascultăm de cei care sunt mai înțelepți decât noi și încearcă să ne țină pe o cale sigură și o cale care să ne conducă către un viitor bun. Este un personaj care, de multe ori, schimbă firul dramaturgic tocmai prin impulsivitatea lui și prin deciziile pe care le ia.

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Cum am ajuns eu să fac parte din proiect? Am dat un casting în mai multe etape. Angel Damian căruia îi și mulțumesc pe această cale, a văzut ceva în mine, a văzut un potențial. Este un regizor cu foarte multă răbdare. El, alături de domnul profesor Mihai Brătilă și Millo Simulov, împreună creează o echipă de oameni cu foarte multă răbdare, eu fiind la primul proiect de această anvergură, și pe calea asta vreau să le mulțumesc. Personajul pe care îl vedeți și pe care îl veți vedea este, deopotrivă, creația mea, cât și creația regizorului cu care am lucrat și mă bucur că m-am lăsat în mâinile lor și am avut încredere.

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Ce a învățat de la Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu

Care a fost atmosfera de la filmări?

Atmosfera a fost plăcută. În prima zi de filmare am avut destul de mari emoții, mai ales că eram cot la cot cu Tudor Chirilă, cu Dragoș Bucur, oameni cu care, până la urmă, am crescut, Adela Popescu, oameni care sunt un reper în ceea ce înseamnă cultura din România, arta din România. Eram copil și mă uitam la „Băieți buni” și îl vedeam pe Dragoș Bucur și mă prefăceam că împușc. Am ascultat Vama la 18 ani, adică a fost o onoare, dar și foarte multă responsabilitate să fiu alături de ei pe set. Ei au fost foarte calzi, foarte relaxați și asta cumva ne-a ajutat și pe noi, cei mai cruzi, să intrăm în vibe-ul de filmare.

Ce ai învățat de la ei, de la Tudor, de la Dragoș, de la Adela?

Să știi că, deși de afară sunt niște celebrități, sunt persoane publice, sunt de o modestie rară. Mă încurajau, îmi dădeau spațiu cumva să-mi exprim și eu opiniile. Erau foarte prietenoși, erau foarte calzi și cumva asta m-a impresionat foarte mult la ei. Iată niște figuri cu care eu am crescut de cealaltă parte a televizorului, iar în momentul în care i-am întâlnit propriu-zis, am văzut că sunt niște oameni foarte modești și, în primul rând, foarte muncitori. Deci, iată, performanța pe care ei au atins-o și continuă să o atingă se face, în primul și în primul rând, prin muncă și seriozitate.

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Cea mai mare provocare

Care a fost cea mai mare provocare pentru tine?

Provocarea mea cea mai mare a fost să-l aduc la viață pe acest Marius Nebunu’, pentru că el are schimbări foarte bruște de stări și de emoții. Fiind un consumator de substanțe interzise, treaba asta îi accentuează starea de spirit și atunci el poate să fie deodată foarte zâmbăreț și deodată să vrea să-ți ia gâtul sau să facă o chestie de genul ăsta. Și, pentru un actor, e un balans destul de dificil în momentul în care trebuie să creezi un personaj cu atâta instabilitate mentală și emoțională, până la urmă.

Te trezești în închisoare, dar ți-ai pierdut memoria. De ce crezi că ești închis?

Probabil am furat… Probabil am furat un Mustang. E mașina mea preferată.

Și dacă ar trebui să chemi un coleg din distribuție să te scoată din închisoare, pe cine ai alege și de ce?

Să știți că l-aș alege pe Alex Burcă, personajul principal, pentru că cele mai multe scene ale mele sunt cu el. Avem o chimie foarte mișto și îl simt că e un băiat de încredere și un băiat serios.

Foto: Instagram; Pro TV

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