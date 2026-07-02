Daniel Onoriu divorțează pentru a treia oară. Soția sa a depus oficial cererea de divorț la tribunal

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Daniel Onoriu divorțează pentru a treia oară, după ce actuala sa soție, Cătălina, a decis să pună capăt mariajului la scurt timp după eliberarea fostului pilot din închisoare. Viața fostului sportiv continuă să fie marcată de episoade tulburi și răsturnări de situație dramatice, iar acum, nepotul celebrei Gabi Luncă se vede nevoit să se întoarcă în fața magistraților.

De această dată, miza nu mai este libertatea sa, ci desfacerea unei căsnicii care părea să îi aducă liniștea. Cătălina Onoriu a depus oficial cererea de divorț la tribunal pe data de 30 iunie, refuzând orice cale amiabilă la notar.

O căsnicie de doar câteva luni, destrămată de problemele penale

Separarea vine după o perioadă de coșmar pentru fostul sportiv, care a ispășit o pedeapsă cu executare și a pierdut ambii părinți în timp ce se afla în spatele gratiilor. Relația cu actuala parteneră s-a deteriorat iremediabil în perioada detenției, culminând cu decizia radicală a femeii de a rupe orice legătură cu el pentru a evita alte complicații.

În toamna anului 2024, Daniel Onoriu părea că a lăsat în urmă trecutul tumultuos și anunța cu entuziasm că și-a găsit marea iubire. El și Cătălina au decis să facă pasul cel mare în luna octombrie a aceluiași an, moment în care fostul pilot se declara un bărbat împlinit și profund recunoscător pentru partenera sa. La acea vreme, el mărturisea public că „Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile” atunci când a decis să o aducă pe Cătălina în viața lui.

Fericirea conjugală a fost însă extrem de scurtă. La doar două luni și jumătate de la cununie, problemele legale din trecut l-au prins din urmă pe fostul pilot, acesta fiind condamnat definitiv la închisoare cu executare. Distanța și traumele din ultimul an au cântărit decisiv în hotărârea Cătălinei de a pune capăt mariajului. Femeia a șters inițial toate imaginile cu soțul său de pe rețelele de socializare, înainte de a apela la instanță pentru a încheia definitiv conturile cu acesta.

Citeşte şi: Maia Sandu își taxează public verișoara prinsă cu un salariu uriaș la stat. „Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat! Nu o recunosc”

Citeşte şi: În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci: „M-a făcut să cred că sunt posedată”

Citeşte şi: Maria Dragomiroiu, apariție rară în costum de baie, la 70 de ani: „Arătați senzațional!”

Tragediile de la Penitenciarul Rahova și umbrele trecutului

Condamnarea lui Daniel Onoriu la doi ani și șase luni de închisoare a survenit în urma nerespectării repetate a ordinelor de protecție obținute de fosta sa soție, Isabela, cu care avusese o relație de șase ani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, magistrații i-au impus pilotului o interdicție severă de 5 ani după eliberare, perioadă în care nu are voie să se apropie de Isabela sau de locuința acesteia.

Perioada petrecută în Penitenciarul Rahova a fost dublată de o suferință imensă pe plan familial. În luna septembrie a anului 2025, mama fostului pilot s-a stins din viață în urma unor complicații medicale. La doar o lună distanță, în noiembrie 2025, tatăl său a decedat și el din cauza unei boli necruțătoare, Onoriu primind permisiunea de a părăsi celula doar pentru a-și conduce părinții pe ultimul drum. O apropiată a familiei declara la acel moment, profund afectată de situație, că „îmi este milă de el, să îți îngropi ambii părinți într-o perioadă atât de scurtă, este foarte trist, o durere foarte mare”.

Eliberat condiționat în februarie după un an de detenție, Daniel Onoriu a fost surprins recent singur, confirmând speculațiile privind o ruptură definitivă. Procesul de divorț deschis la finalul lunii iunie va decide termenii separării de Cătălina, punând capăt unei povești de dragoste care s-a transformat rapid într-un alt eșec personal pentru fostul campion de raliuri.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News