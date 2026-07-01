În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci: „M-a făcut să cred că sunt posedată”

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Un documentar Recorder dezvăluie mărturii șocante despre Cristian Pomohaci, fost preot, acuzat de abuzuri emoționale și sexuale. Mai multe victime au decis să își spună poveștile despre manipulare, exorcizări plătite și destrămarea familiilor.

Din interiorul sectei lui Cristian Pomohaci

Un nou documentar de investigație publicat de Recorder aruncă în aer spațiul public din România. Jurnaliștii aduc în prim-plan mărturii cutremurătoare și detalii neștiute despre fenomenul din jurul fostului preot Cristian Pomohaci, transformat într-un adevărat lider de sectă.

Deși a fost caterisit (exclus din preoție) de către Biserica Ortodoxă Română încă din anul 2017, Pomohaci și-a construit o comunitate uriașă de adepți care îl urmează orbește, ignorând complet controversele și problemele sale cu legea.

Documentarul Recorder prezintă mărturiile unor victime care vorbesc despre traumele suferite în relația cu acesta. Printre ele, o tânără care a dorit să rămână anonimă povestește cum vizitele la așa-zisele slujbe de exorcizare ale lui Pomohaci i-au distrus viața.

„Mergeam la Cristian Pomohaci, cu familia, de când eram mică. Părinții spuneau că doar el ne poate ajuta, că treceam prin niște probleme. Eu, de la slujbele alea de exorcizare, nu puteam dormi. Îmi era frică, noaptea numai urletele alea le auzeam. Într-o noapte, în timp ce eram acolo, l-am văzut că vine cu crucea către mine. Am început să tremur de frică și să strig că nu am nimic. Dar mi-a spus că am un demon în mine care mă va duce în iad, care mă va îmbolnăvi, mă va nenoroci. Și că are soluția pentru asta. Bineînțeles, toate slujbele astea erau contra cost- 200, 500, 800 de lei”, a povestit tânăra.

„Eu nu am crezut că sunt posedată, dar ai mei au început să se comporte altfel cu mine din momentul acela. Și apoi, mi-am pierdut familia, pentru că eu nu am mai vrut să merg la biserica lui Pomohaci…A profitat de mine că eram vulnerabilă…într-una dintre întâlniri se uita la mine cu o privire perversă…și cu două degete mi-a coborât de la gât, pe piept și s-a oprit jos, la zona intimă…” a mai spus victima lui Cristian Pomohaci.

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Mărturisirile unui tânăr a cărui mamă și-a dedicat viața bisericii lui Pomohaci

Un alt episod din documentar îl aduce în prim-plan pe Paul Naoian, care a încercat să-și salveze mama din influența lui Pomohaci. Tânărul chiar a mers cu o cameră ascunsă la Ernei, unde a filmat ce se întâmplă în timpul slujbelor de la miezul nopții.

„Mama mea lucra în Austria. Ea mergea de 20 de ani la Pomohaci. Spunea că numai acolo își găsește liniștea. Și după ce s-a pensionat, a mers la el și s-a făcut călugăriță. S-a îmbrăcat ca o călugăriță și și-a schimbat atitudinea și față de noi”, a povestit Paul Naoian.

Potrivit tânărului, mama lui a donat sume mari de bani bisericii lui Cristian Pomohaci și lucra pentru acesta, fără a fi remunerată.

„A donat 12.000 de euro bisericii lui Pomohaci și am înțeles că și alte sume. Era pusă să lucreze acolo și nu era plătită. Că tot ea trebuia să plătească cheltuielile cu chilia în care stătea. Apoi, a trimis-o la muncă în Austria, probabil tot pentru bani. Că la Pomohaci, dacă vrei să te călugărești, donezi tot- casă, apartamente -tot”, a mai dezvăluit Paul Naoian.

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Victima lui Cristian Pomohaci, despre minorii chemați de fostul preot

O altă mărturie din documentarul Recorder este cea a lui Silviu Roman, una dintre victimele lui Cristian Pomohaci. El a lucrat ca cioban pentru fostul preot și descrie cum acesta se folosea de poziția sa pentru a manipula și controla oamenii din jurul său.

„Îmi spunea că mă iubește și mă pupa pe gură de câte ori mă vedea. Nu mi se părea normal, dar îmi spunea că vrea să aibă grijă de mine, să îmi cumpere mașină și apartament. Vă dați seama că eu chiar am crezut. Nu m-am dus niciodată la el în cameră, dar am avut alți colegi care au mers. Numai veneau și le spuneau că îi cheamă domn părinte și mergeau la el în cameră. M-am gândit de multe ori să îl reclam, dar am zis că cine să mă creadă, că doar el e preot! Mă tot gândesc cum am putut să fiu așa de prost!”, a afirmat Silviu Roman.

Sursă foto: Hepta

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