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Silviu Roman, tânărul care l-a acuzat pe Cristian Pomohaci de avansuri sexuale, a făcut primele declarații despre ceea ce s-ar fi întâmplat la Biserică, în timpul unei vizite pe care acesta a făcut-o împreună cu mai mulți ciobani.
Primele declarații ale tânărului care îl acuză pe Cristian Pomohaci de avansuri sexuale
Silviu Roman, un admirator declarat al lui Cristian Pomohaci, a povestit cum relația sa cu fostul preot a trecut de la respect la un coșmar. Invitat la Spynews live, bărbatul a povestit că a fost unul dintre admiratorii fostului preot, dar că totul s-a schimbat rapid în momentul în care a mers la biserica acestuia împreună cu câțiva ciobani.
„Am fost la masă, am zis rugăciunea cu toții, ca la orice mănăstire. Preotul te pune la masă și cu toții spunem Tatăl Nostru. Până la urmă îl văd pe părinte că duce mâna la gură, ținea pumnul așa (n.r. strâns), l-a dus la gură și a pus limba în obraz. M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori. El tot insista, a scos limba cu totul afară. Prin curte când mă vedea, venea cu crucea să mă pupe pe gură”, a povestit Silviu Roman.
Dezvăluirile tânărului nu se opresc aici. Potrivit acestuia, Cristian Pomohaci i-a spus că îl iubește și cu fiecare ocazie pe care o avea îl îmbrățișa și îl săruta.
În timpul transmisiunii live, când Silviu Roman făcea dezvăluirile despre Cristian Pomohaci, un susținător de-al fostului preot a intrat în direct și i-a luat apărarea acestuia, denigrându-l, în același timp, pe tânărul aflat în platou.
„Fac precizarea nu neapărat că aș fi un susținător, ci un om care are o altă opinie față de ceea ce se vehiculează în media. (…) În momentul acesta este în faza de cercetare, până se dovedește nu putem să spunem, poate este așa cum spuneți. (…) I-a oferit un loc de muncă, în condițiile în care domnul Silviu Roman ajunsese muritor de foame. Se laudă că el câștigă 700 euro pe oră. Domnul care se află în platou se laudă că de la el a pornit”, a spus acesta.