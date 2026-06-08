Anamaria Prodan a obținut daune morale de la Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am făcut istorie”

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Anamaria Prodan a reușit să câștige daune morale în procesul cu Corina Caciuc. Impresara spune că decizia este un moment important în protejarea familiei și spune că verdictul ar putea deveni un precedent pentru alte persoane aflate în astfel de situații.

Anamaria Prodan câștigă procesul cu Corina Cuciuc

Conflictul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să producă efecte în instanța, deși s-au despărțit de ani de zile. Impresara a obținut acum o hotărâre favorabilă într-un dosar care o vizează pe Corina Caciuc, partenera fostului său soț. Se pare că instanța a acordat daune morale în urma analizării probelor prezentate în cauză, inclusiv a unor mesaje și corespondențe invocate în proces.

Anamaria Prodan și avocatul ei, Oleg Burlacu, spun că decizia e foarte importantă, pentru că judecătorii au analizat impactul pe care o terță persoană îl are asupra unei relații de familie. Totodată, instanța a stabilit că și impresara trebuie să achite daune pentru declarațiile făcute în spațiul public al adresa Corinei Caciuc.

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„Am făcut istorie”

După ce a aflat verdictul, Anamaria Prodan a transmis un mesaj în care a vorbit despre semnificația hotărârii.

„Dacă am făcut istorie eu, Oleg Burlacu și domnul judecător, mă bucur. Sper ca această decizie să ajute toate femeile sau toate familiile care trec prin așa ceva”, a declarat impresara.

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Ea spune că miza procesului nu a fost reprezentantă de despăgubirile financiare, ci de felul în care instanța a recunoscut suferința provocată unei familii într-un moment de vulnerabilitate.

Ea spune că verdictul ar transmite un mesaj privind responsabilitatea celor care intervin în relații deja afectate.

În ultimele luni, Laurențiu Reghecampf a pierdut și alte procese în fața fostei sale partenere. Ultima oară, judecătorii i-au respins o contestație și a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată.

Cu toate că divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-a finalizat în urmă cu mai mulți ani, el a fost marcat de procese și termene amânate, însă încă există procese pe rol.

Actuala decizie nu este definitivă și rămâne de văzut dacă partenera lui Laurențiu Reghecampf va face apel.

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