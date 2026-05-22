Anamaria Prodan, dezvăluiri despre impactul pe care scandalurile l-au avut asupra sănătății sale: „Am ajuns să fac și un mini anevrism cerebral”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anamaria Prodan a făcut recent mărturisiri emoționante despre efectele negative ale conflictelor publice asupra sănătății sale. Invitată în podcastul „Femei fără scuză”, impresara a vorbit deschis despre lecțiile dureroase învățate de-a lungul anilor, punând accent pe schimbările pe care le-a adus în viața sa.

Anamaria Prodan, despre impactul scandalurilor asupra sănătății ei

Anamaria Prodan a recunoscut că anii tensionați, marcați de certuri și scandaluri, au avut un impact puternic asupra stării sale de sănătate. Vedeta a dezvăluit că stresul intens a dus la apariția unor probleme medicale serioase.

„Scandalurile pe care le făceam, chipurile pentru fotbal, îmi mâncau ani din viață. Am ajuns să fac și un mini anevrism cerebral. De asta spun: când simți că merită, luptă. Dar când nu mai merită, închide frumos și pleacă fără regrete”, a mărturisit impresara.

Anamaria Prodan a explicat că refuzul de a face compromisuri a fost o constantă în viața sa, chiar dacă acest lucru i-a atras multe dificultăți.

„Așa sunt eu. Am încercat și eu să mint în viață, dar uitam ce mințeam și ajungeam în niște situații de ziceam: «Doamne ferește!». Pentru ce să-ți complici viața? Ca să nu mă fac de râs? Niciodată n-am făcut frumos doar ca să fie bine. Poate că, dacă făceam pe plac tuturor, îmi era mai ușor. Dar eu nu cred în vorba aia cu «capul plecat sabia nu-l taie»”, a declarat impresara în cadrul aceluiași podcast.

Citește și: Alexandra Căpitănescu, după reușita de la Eurovision 2026 și comparația cu Lady Gaga făcută de BBC: ”Cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”

Citește și: Andreea Popescu îi răspunde lui Rareș Cojoc, după ce dansatorul a vorbit despre succesul său: „O parte din reușita lui…”

Impresara a ales să facă schimbări importante în viața sa

Cu timpul, Anamaria Prodan a adoptat o altă abordare față de viață și oamenii din jur. Ea a subliniat că nu mai pune preț pe validarea celorlalți și că această schimbare a fost observată chiar și de fiul său.

Citește și: Dani Oțil, cu ochii în lacrimi. Ce scria pe biletul pe care prezentatorul tv i l-a înmânat lui Denise Rifai

Citește și: De ce afecțiune suferă naistul Nicolae Voiculeț. Artistul a fost internat de mai multe zile în spital: „Lupt cu o problemă serioasă respiratorie”

„Acum trăiesc fiecare secundă altfel. Știi cum mi-am setat viața? Nu mă mai interesează să fiu recunoscută sau validată de nimeni. Fiul meu mi-a zis: «Mama, cred că nu mai ai aceeași putere, că nu te mai cerți cu nimeni și nu le mai e frică de tine». Și i-am răspuns: «Ești încă mic, dar o să înțelegi că toată nebunia aia, certuri, scandaluri, nu ne-a făcut decât rău. Nu a ieșit nimic bun din ele»”, a povestit ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Anamaria Prodan

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News