Alexandra Căpitănescu, după reușita de la Eurovision 2026 și comparația cu Lady Gaga făcută de BBC: ”Cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”

Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul trei la Eurovision 2026, o performanță mare pentru România. Cântăreața s-a simțit excelent pe scenă și a dat tot ce a avut mai bun. BBC a comparat-o cu Lady Gaga, iar reprezentanții celorlalte țări au felicitat-o. Piesa „Choke me” a avut un real succes, iar participarea la concursul muzical a făcut-o pe Alexandra Căpitănescu să cunoască emoții speciale.

România, record de puncte la Eurovision

Alexandra Căpitănescu a reușit să reprezinte România cu brio la Eurovision 2026. Ea a adus țării noastre recordul de puncte din întreagă istorie a participărilor sale.

Alexandra a uimit publicul și juriul, iar show-ul făcut de ea a fost extrem de apreciat, atât în țară, cât și pe plan internațional.

BBC a scris în seara finalei că românca a fost „Lady Gaga și Maria Callas întruchipate în stilul lui Stevie Nicks”. Vedeta sd-a bucurat să audă această comparație.

„E o mare onoare și cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”, a spus Alexandra Căpitănescu într-un interviu acordat Libertatea.

Ea spune că piesa ei a început să meargă foarte bine încă dinainte să ajungă la Viena și multă lume tânără a început să o asculte.

Alexandra Căpitănescu a mărturisit că este apropiată de Lavina din Serbia și de Satoshi din Republica Moldova. Cântăreața și echipa ei și-au făcut prieteni la Eurovision 2026 și continuă să țină legătura cu ei.

„Suntem foarte apropiați cu Lavina din Serbia, cu Satoshi din Republica Moldova, ne-am înțeles foarte bine cu Alice din Albania și cu mulți alții”, a spus vedeta.

Cum a afectat-o votul Moldovei

Juriul Eurovision Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, lucru care a stârnit o mulțime de controverse.

Vedeta a declarat că nu a afectat-o și că este vorba despre gusturi personale. Recunoaște că se aștepta să obțină mai multe voturi de la juriul din Moldova, însă a recuperat la public.

„Nu mă afectează. Cred că fiecare om… gusturile muzicale nu se discută. Dar ce pot să zic este că mă așteptam să iau mai multe puncte de la juriul din Moldova, dar, din fericire, publicul din Republica Moldova ne-a votat, deci cred că asta e mult mai important”, a explicat vedeta pentru sursa citată.

Ea spune că ar mai participa în viitor la Eurovision, cu toate că stresul și presiunea au fost enorme.

