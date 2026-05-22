Alexandra Căpitănescu, după reușita de la Eurovision 2026 și comparația cu Lady Gaga făcută de BBC: ”Cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”

Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul trei la Eurovision 2026, o performanță mare pentru România. Cântăreața s-a simțit excelent pe scenă și a dat tot ce a avut mai bun. BBC a comparat-o cu Lady Gaga, iar reprezentanții celorlalte țări au felicitat-o. Piesa „Choke me” a avut un real succes, iar participarea la concursul muzical a făcut-o pe Alexandra Căpitănescu să cunoască emoții speciale.
Alexandra Căpitănescu a mărturisit că este apropiată de Lavina din Serbia și de Satoshi din Republica Moldova. Cântăreața și echipa ei și-au făcut prieteni la Eurovision 2026 și continuă să țină legătura cu ei.
„Suntem foarte apropiați cu Lavina din Serbia, cu Satoshi din Republica Moldova, ne-am înțeles foarte bine cu Alice din Albania și cu mulți alții”, a spus vedeta.
Cum a afectat-o votul Moldovei
Juriul Eurovision Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, lucru care a stârnit o mulțime de controverse.
Vedeta a declarat că nu a afectat-o și că este vorba despre gusturi personale. Recunoaște că se aștepta să obțină mai multe voturi de la juriul din Moldova, însă a recuperat la public.
„Nu mă afectează. Cred că fiecare om… gusturile muzicale nu se discută. Dar ce pot să zic este că mă așteptam să iau mai multe puncte de la juriul din Moldova, dar, din fericire, publicul din Republica Moldova ne-a votat, deci cred că asta e mult mai important”, a explicat vedeta pentru sursa citată.
Ea spune că ar mai participa în viitor la Eurovision, cu toate că stresul și presiunea au fost enorme.