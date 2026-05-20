Un membru al juriului Eurovision din Republica Moldova dă explicații legate de nota dată României. Pavel Orlov: „Nu evaluez artiștii după naționalitate”

Pavel Orlov, membru al juriului Eurovision din Republica Moldova, a venit cu explicații despre punctajul mic acordat României la concursul muzical. El a lămurit scandalul care a dus la demisia șefului televiziunii publice de la Chișinău.

Pavel Orlov a explicat nota dată României. El a fost criticat de presa din Moldova și pe rețelele sociale pentru că a refuzat să vorbească în limba română la interviuri televizate, deși înțelege limba.

Acesta a făcut o postare în care spune că a fost selectat de Teleradio-Moldova să facă parte din juriu și că înainte să jurizeze, membrii au fost informați despre regulile stricte ale concursului, inclusiv interdicția de a acorda prioritate artiștilor pe criterii naționale.

„Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului. Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc – pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul.”

Cine este Pavel Orlov

Pavel Orlov este interpret și compozitor și are o carieră de peste 20 de ani în domeniul muzical. El are 16 ani de studii muzicale și 22 de ani de activitate artistică, așa că spune că expertiza sa ar trebui luată în considerare.

„În ceea ce privește competențele mele: am absolvit 7 ani de școală muzicală (Liceul „Gogol’), 4 ani de colegiu muzical la clasa de chitară și 5 ani de studii superioare muzicale la clasa de canto. În total, am dedicat 16 ani din viața mea exclusiv educației. În total, activez în industria muzicală de 22 de ani”.

Pavel Orlov a respins criticile legate de rezultatul votului și a spus că și alte țări au dat punctaje reduse sau chiar zero unor participanți, motiv pentru care România nu ar avea motive să se supere.

„18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte 6 țări au oferit mai puțin de 3 puncte – juriile lor sunt, de asemenea, incompetente?”, a scris Pavel Orlov.

Cum răspunde la controversele legate de limba română

El a vorbit și despre faptul că nu folosește limba romană, spunând că o înțelege, deși provine dintr-o familie rusofonă din Chișinău.

n ceea ce privește faptul că nu cunosc limba română: înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă – așa s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nu eu mi-am ales limba sau familia.

Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial?

Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului”, a spus Orlov.

