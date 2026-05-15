Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”

Dan Negru a vorbit despre semifinala Eurovision 2026 și a calificat concursul muzical drept „o schimonoseală”. Prezentatorul s-a arătat dezamăgit și de concertul Metallica, spunând că oamenii au „îngropat” un artist român important.
„Ieri l-am «omorât» și noi pe Leo Iorga, nu doar cancerul. Toți au vorbit despre cum Metallica a cântat «Cine ești tu oare?», hitul Compact, dar nimeni n-a spus că vocea acelui cântec era a lui Leo Iorga… Fotografia asta am făcut-o cu câteva săptămâni înainte de moartea lui. Era 2019. Am văzut Eurovision aseară, acolo unde și Leo participase la niște preselecții…”, a scris Dan Negru.
Prezentatorul de la Kanal D a spus despre Eurovision 2026 că este o rămășiță a exagerărilor anilor trecuți, când se politiza orice.
„Am prezentat și eu câteva la TVR, de asta am rezistat să mă uit și aseară. Schimonosirea concursului e o rămășiță a exagerărilor anilor trecuți, când se politiza orice. Țineți minte? Încălzirea globală era de vină pentru fiecare ploaie, cei care mergeau la biserică erau înapoiați, «Zece negri mititei» nu mai era politically correct, iar WC-urile trebuiau să fie la comun. Mi-a lipsit Horia Moculescu aseară”, a mărturisit.
„Maimuțărelile noului Eurovision”
Dan Negru a continuat spunând că ar trebui să ne amintim de Leo Iorga și l-a citat pe Nicolae Iorga, spunând că „oamenii nu mor cu adevărat când sunt îngropați în pământ, ci când sunt îngropați în uitare”.
„Uneori, după maimuțărelile noului Eurovision, ne amuzăm la telefon, minunându-ne de lume. Amintiți-vă însă de Leo! Ieri l-am omorât prin uitare. Pentru că Nicolae Iorga avea dreptate: «Oamenii nu mor cu adevărat când sunt îngropați în pământ, ci când sunt îngropați în uitare»”, a scris Dan Negru pe Facebook.