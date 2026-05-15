Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”

Dan Negru a vorbit despre semifinala Eurovision 2026 și a calificat concursul muzical drept „o schimonoseală”. Prezentatorul s-a arătat dezamăgit și de concertul Metallica, spunând că oamenii au „îngropat” un artist român important.

Dan Negru, reacție dură după semifinala Eurovision 2026

Dan Negru a vorbit despre dezamăgirea față de români, după concertul Metallica, dar și după Eurovision 2026, criticând felul în care se desfășoară în prezent concursul muzical.

El a spus că s-a uitat la a doua semifinală a Eurovision 2026, unde Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a cântat melodia „Choke me”.

Dan Negru a făcut referire și la concertul Metallica, unde trupa a cântat o piesă românească, însă oamenii au uitat să precizeze că melodia era cântată de regretatul Leo Iorga.

„Ieri l-am «omorât» și noi pe Leo Iorga, nu doar cancerul. Toți au vorbit despre cum Metallica a cântat «Cine ești tu oare?», hitul Compact, dar nimeni n-a spus că vocea acelui cântec era a lui Leo Iorga… Fotografia asta am făcut-o cu câteva săptămâni înainte de moartea lui. Era 2019. Am văzut Eurovision aseară, acolo unde și Leo participase la niște preselecții…”, a scris Dan Negru.

Prezentatorul de la Kanal D a spus despre Eurovision 2026 că este o rămășiță a exagerărilor anilor trecuți, când se politiza orice.

„Am prezentat și eu câteva la TVR, de asta am rezistat să mă uit și aseară. Schimonosirea concursului e o rămășiță a exagerărilor anilor trecuți, când se politiza orice. Țineți minte? Încălzirea globală era de vină pentru fiecare ploaie, cei care mergeau la biserică erau înapoiați, «Zece negri mititei» nu mai era politically correct, iar WC-urile trebuiau să fie la comun. Mi-a lipsit Horia Moculescu aseară”, a mărturisit.

„Maimuțărelile noului Eurovision”

Dan Negru a continuat spunând că ar trebui să ne amintim de Leo Iorga și l-a citat pe Nicolae Iorga, spunând că „oamenii nu mor cu adevărat când sunt îngropați în pământ, ci când sunt îngropați în uitare”.

„Uneori, după maimuțărelile noului Eurovision, ne amuzăm la telefon, minunându-ne de lume. Amintiți-vă însă de Leo! Ieri l-am omorât prin uitare. Pentru că Nicolae Iorga avea dreptate: «Oamenii nu mor cu adevărat când sunt îngropați în pământ, ci când sunt îngropați în uitare»”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Ce șanse are România să câștige Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”. Momentan, Finlanda este favorită la mare trofeu Eurovision 2026, cu piesa „Liekinheitin”, cu o cotă între 1.67 și 1.92.

A doua șansă o are Viena, cu reprezentanta Delta Goodrem și piesa „Eclipse”, care are o cotă între 4,5 și 6,2.

Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke me” are o cotă între 13 și 22 și este pe locul 5 în topul cotelor de la pariuri, înainte de finala din Austria, conform Libertatea.

