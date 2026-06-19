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Alexandra Căpitănescu cere o sumă frumușică pentru evenimente după succesul de la Eurovision 2026, unde s-a clasat pe locul 3. Performanța din Viena i-a crescut popularitatea și tarifele, atrăgând fani din întreaga Europă.

Ce tarif are Alexandra Căpitănescu pentru un concert după succesul de la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, o voce puternică și un nume în plină ascensiune, a impresionat Europa la Eurovision 2026. Tânăra artistă din Galați a obținut locul 3 în competiția de la Viena, acumulând un scor remarcabil de 296 de puncte și marcând un moment istoric pentru România. Performanța ei memorabilă a atras atenția publicului internațional și a consolidat poziția sa în industria muzicală.

Potrivit Cancan, succesul de la Eurovision 2026 i-a adus Alexandrei o creștere semnificativă a cererii pentru evenimente și concerte. Astăzi, onorariul său ajunge până la 10.000 de euro pentru evenimente private, precum nunți sau petreceri, sumă care include și acompaniamentul formației sale. În ceea ce privește concertele, fanii pot achiziționa bilete cu prețuri ce pornesc de la aproximativ 100 de lei, în funcție de locație și eveniment.

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Înainte să impresioneze la Eurovision, Alexandra s-a remarcat la X Factor și Vocea României

Născută pe 31 iulie 2003, Alexandra și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, dar momentul de cotitură al carierei sale a fost participarea la X Factor, unde, la doar 16 ani, a demonstrat că are toate calitățile unui star. Nu a trecut mult timp și și-a încercat norocul și la Vocea României, unde a și câștigat marele premiu. Succesul de la Eurovision i-a adus recunoaștere și apreciere și pe plan internațional.

Agenda artistei devine din ce în ce mai încărcată, iar talentul său, combinat cu o prezență scenică electrizantă, continuă să cucerească inimile fanilor de pretutindeni.

Foto: Instagram

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