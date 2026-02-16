Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026. Ultimele două piese au fost alese de public

România și-a desemnat cei 12 finaliști pentru Eurovision 2026, ultimele două piese fiind alese de telespectatori, după ce primii 10 au fost alese de juriu. Finala națională va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR.
Cine sunt cei 12 finaliști Eurovision România 2026
Antonio Pican și Wrs sunt cei doi artiști care au obținut wildcard-uri, datorită numărului impresionant de vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR. Cele două piese au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul de Youtube al televiziunii publice.
Cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România 2026:
Alejandro Zandes & Emil Rengle cu piesa „Bailando Solo”
Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”
Cele două piese care au primit wildcard-uri au depășit cu mult numărul de vizualizări ale celorlalte trei piese care se aflau în cursa finală pentru locurile rămase. Acestea au fost „iELE” interpretată de Alexa & Aria Moon, „Broken Heart” de Bogdan Medvedi și „Bengalo” de Impact.
Marea Finală a Selecției Naționale Eurovision România va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR. Evenimentul va decide cine va reprezenta România la concursul internațional organizat la Viena, sub sloganul „United by Music”.
România va concura în cea de-a doua semifinală internațională pe 14 mai 2026. Din totalul de 35 de țări participante, printre care se numără Austria, Suedia, Moldova, Italia și Ucraina, doar cele mai bune voci vor ajunge în marea finală din 16 mai.
Eurovision 2026 promite să fie un spectacol de neuitat, mai ales după ce Austria a câștigat ediția anterioară prin artistul JJ cu piesa „Wasted Love”.
Cum arată juriul Eurovision România 2026
Anul acesta, juriul Eurovision România reunește personalități din industria muzicală și media:
Andreea Bălan
Andrei Tudor (compozitor)
Marius Dia (compozitor, producător, A&R)
Cristian Tarcea (Monoir, producător și compozitor)
Elena Popa (jurnalist Ringier și solistă Yolo Band)
Doru Ionescu (jurnalist TVR, cu peste 35 de ani experiență în muzică)
Cristian Marica Rădoi (music play manager Radio România Cultural)
