Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026. Ultimele două piese au fost alese de public

România și-a desemnat cei 12 finaliști pentru Eurovision 2026, ultimele două piese fiind alese de telespectatori, după ce primii 10 au fost alese de juriu. Finala națională va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR.

Cine sunt cei 12 finaliști Eurovision România 2026

Antonio Pican și Wrs sunt cei doi artiști care au obținut wildcard-uri, datorită numărului impresionant de vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR. Cele două piese au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul de Youtube al televiziunii publice.

Cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România 2026:

Alejandro Zandes & Emil Rengle cu piesa „Bailando Solo”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Emy Alupei – „Tili Bom”

HVNDS – „HVNDS – DOR”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Olivia Addams – „Croco”

Robert Lukian – „Fire to the lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Yguana – „Happy Birthday”

Antonio Pican – „Humans”

Wrs – „All The Way”

Cele două piese care au primit wildcard-uri au depășit cu mult numărul de vizualizări ale celorlalte trei piese care se aflau în cursa finală pentru locurile rămase. Acestea au fost „iELE” interpretată de Alexa & Aria Moon, „Broken Heart” de Bogdan Medvedi și „Bengalo” de Impact.

Citește și: Deea Maxer, cerută de soție de iubitul ei, Constantin Cataramă. Cum arată inelul de logodnă

Citește și: Romanița Iovan, dezvăluiri tulburătoare despre accidentul fostului ei soț, pilotul Adrian Iovan. A aflat de la TV că a murit: „Putea fi salvat”

Când are loc finala Eurovision România

Marea Finală a Selecției Naționale Eurovision România va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR. Evenimentul va decide cine va reprezenta România la concursul internațional organizat la Viena, sub sloganul „United by Music”.

Citește și: Iustina Luchian, de la Insula Iubirii, însărcinată cu al doilea copil. Vedeta a vestea de Ziua Îndrăgostiților

Citește și: Ce spune Giulia Anghelescu despre parentingul modern: „Cred că sunt prietena copiilor mei, dar…” / Exclusiv

România va concura în cea de-a doua semifinală internațională pe 14 mai 2026. Din totalul de 35 de țări participante, printre care se numără Austria, Suedia, Moldova, Italia și Ucraina, doar cele mai bune voci vor ajunge în marea finală din 16 mai.

Eurovision 2026 promite să fie un spectacol de neuitat, mai ales după ce Austria a câștigat ediția anterioară prin artistul JJ cu piesa „Wasted Love”.

Cum arată juriul Eurovision România 2026

Anul acesta, juriul Eurovision România reunește personalități din industria muzicală și media:

Andreea Bălan

Andrei Tudor (compozitor)

Marius Dia (compozitor, producător, A&R)

Cristian Tarcea (Monoir, producător și compozitor)

Elena Popa (jurnalist Ringier și solistă Yolo Band)

Doru Ionescu (jurnalist TVR, cu peste 35 de ani experiență în muzică)

Cristian Marica Rădoi (music play manager Radio România Cultural)

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News