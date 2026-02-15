  MENIU  
Romanița Iovan, dezvăluiri tulburătoare despre accidentul fostului ei soț, pilotul Adrian Iovan. A aflat de la TV că a murit: „Putea fi salvat”

Amelia Matei
.

Romanița Iovan a făcut dezvăluiri tulburătoare despre momentul morții fostului ei soț, Adrian Iovan. Pilotul a murit într-un accident aviatic, însă creatoarea de modă a aflat despre acest lucru de la televizor.

Cum a trecut Romanița Iovan prin vestea sfâșietoare a morții fostului ei soț 

Romanița Iovan a aflat de la televizor că pilotul Adrian Iovan, fostul ei soț, a murit într-un accident aviatic. Primul gând a fost la fiul lor, Albert, și la faptul că acesta nu știa nimic.

Mai mult, creatoarea de modă spune că dacă intervenția ar fi putut fi mai rapidă, Adrian Iovan ar fi trăit.

Accidentul aviatic în care Adrian Iovan a fost implicat i-a fost fatal. După ce inițial s-a spus că atât pilotul, cât și ceilalți pasageri, ar fi în viață, a venit vestea cutremurătoare că acesta a murit. Romanița Iovan s-a gândit prima oară la fiul ei, care se culcase crezând că tatăl lui este bine.

Citește și: Romanița Iovan a petrecut majoratul fiului ei pe iaht, în Grecia. Creatoarea de modă și Albert sunt născuți în aceeași zi. Ea a împlinit 60 de ani, el 18

„E clar că nu am cum să nu leg de Albert, pentru că m-am gândit ce o să-i zic. Albert se culcase, noi am aflat ca și voi, de la televizor, dar înainte să aflăm că s-a întâmplat ce s-a întâmplat era o informație, nici nu mai știu spusă de cine, dar știu că era vorba de o persoană care era în managementul țării, deci așa… cum că toată lumea e în viață, toată lumea e bine, au fost găsiți…

La televizor a fost spusă informația asta, iar noi chiar am crezut. Albert s-a culcat cu ideea… adică știa că ceva s-a întâmplat, dar nu deznodământul final. Albert s-a culcat cu ideea că tatăl lui e bine și a doua zi o să-l vadă sau o să-l sune, ceva de genul. Între timp, eu am aflat de la televizor ce am aflat, ca toată lumea.

Citește și: Romanița Iovan a spus ce leac băbesc o ajută să se mențină tânără, la 60 de ani: „Lași așa peste noapte”

Am fi vrut să mergem noi să facem ceva, dar ce să facem noi? Adică atât de clar ar fi fost dacă se ocupau normal, nici nu era prea greu. Noi eram într-un deșert, noi eram departe, eram foarte bine puși să rezolvăm problema, adică se putea interveni, asta e tristețea cea mai mare. El putea fi salvat.

Nu știu Aura, pentru că nu a avut centură și s-a întâmplat ceva cu coloana vertebrală, deci nu știu concret, dar la Adrian știu concret, pentru că am certificatul de deces și pe certificat scrie că a murit de hipotermie, deci practic toate leziunile care au fost produse de bordul avionului, pentru că bordul avionului a intrat în organe, nu erau cauzatoare de moarte, deci dacă el era găsit din timp și nu era găsit în situația în care din cauza frigului a murit”, a spus Romanița Iovan, prezentă la „Un Podcast”, cu Alex Dobreanu.

„E vorba despre vinovăția autorităților”

Romanița Iovan a spus că vina a fost a celor care trebuiau să intervină. Ea a mărturisit că a trăit cu această frustrare încercând să se convingă pe sine că orice s-ar întâmpla, trebuie să înveți să te descurci singur.

Citește și: Romanița Iovan și-ar dori să vorbească din nou cu Adrian Iovan: „L-aș suna și i-aș spune…”. Tatăl fiului ei a murit în accidentul aviatic din Apuseni

„Aici e vorba de vinovăția autorităților, adică, indiferent cum ar fi, nu e vina altuia sau altora, nu există nicio vină a altora, decât a celor care trebuiau să intervină. De ce avem autorități cu acest specific? Salvatorii nu au mai fost salvați, cam așa ceva…

Citește și: Romanița Iovan s-a întors în Apuseni la 12 ani de la accidentul aviatic în care fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, a murit: „Rămâne viu în memoria noastră”. Cine a însoțit-o

Ceea ce mă bucură este faptul că am reușit, adică într-un fel mă felicit, mă auto-felicit că am reușit să-l echilibrez pe Albert. Acesta a fost targetul meu, a fost un lucru extraordinar de greu, dar m-am preocupat, din toate punctele de vedere, ca Albert să crească echilibrat psihic, sentimental, fizic, emoțional, elemente care erau extraordinar de importante pentru momentul lui ca și vârstă, avea 7 ani”, a mărturisit creatoarea de modă.

