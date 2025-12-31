Romanița Iovan și-ar dori să vorbească din nou cu Adrian Iovan: „L-aș suna și i-aș spune…”. Tatăl fiului ei a murit în accidentul aviatic din Apuseni

Romanița Iovan și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant despre Crăciunul departe de mama ei și fără fostul soț, Adrian Iovan, tatăl fiului ei, Albert, acum student.

Romanița Iovan, declarații în lacrimi despre ce i-ar spune lui Adrian Iovan dacă l-ar putea suna

Într-un interviu emoționant pentru WOWbiz.ro, creatoarea de modă Romanița Iovan a dezvăluit că, de Crăciun, ar face un singur apel către cineva care nu mai este printre noi, iar acesta ar fi către Adrian Iovan, fostul său soț, decedat tragic în accidentul aviatic din Munții Apuseni, în ianuarie 2014. Pierderea acestuia rămâne o rană deschisă.

Pentru Romanița, Crăciunul înseamnă familie și momente prețioase alături de cei dragi. Totuși, anul acesta, și-a planificat să petreacă sărbătorile la țară, alături de mama partenerului său, avocatul Iulian Gogan. „Cu siguranță de Crăciun nu o să fiu cu mama, pentru că o să mă duc la mama lui Iulian și e la țară. Deci o să o sun pe mama. I-aș spune: «Mamă, să ai o zi frumoasă, un Crăciun plin de bucurie, să ți se îndeplinească dorințele, să te uiți sub brad că sigur ai ceva frumos. Și ne vedem mâine, pe 26, când o să îl vezi și pe nepotul tău preferat, care este Albert»”, a spus ea, pentru sursa citată.

Un alt apel, însă, rămâne imposibil. Cu lacrimi în ochi, Romanița a mărturisit ce i-ar spune fostului ei soț, dacă ar putea vorbi cu el. „Cred că l-aș suna pe Adrian și i-aș spune: «Hai să îl vezi pe Albert, să îl vezi ce frumos e, ce realizat e. E student»”, a spus ea, emoționată.

Romanița Iovan, despre fiul ei, Albert: „Îl las să își trăiască legătura cu tatăl lui așa cum simte”

Moartea lui Adrian Iovan, în timpul unei misiuni umanitare, a lăsat un gol imens în viețile celor care l-au cunoscut, mai ales în viața fiului său, Albert.

Deși și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă, Albert a crescut fiind conștient de legătura sa cu acesta, iar Romanița se asigură că fiul ei își păstrează amintirile vii. „Tatăl lui e tatăl lui, Albert știe lucrul acesta”, a declarat creatoarea de modă. „Nu îl protejez de adevăr. Dimpotrivă, îl las să își trăiască legătura cu tatăl lui așa cum simte.”

În prezent, Albert locuiește într-un cămin studențesc, unde și-a amenajat camera într-un mod care reflectă respectul pentru părinții săi. „Și-a organizat foarte frumos camera din campus, m-a impresionat. A pus în camera lui, chiar dacă este destul de mică, poze cu persoanele cele mai importante din viața lui, adică cu mama lui și cu tatăl lui”, a povestit cu emoție Romanița. „Chiar dacă este adolescent și chiar dacă este băiat, e foarte sensibil. E mare lucru că își exteriorizează sentimentele”, a adăugat aceasta.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

