Romanița Iovan a petrecut majoratul fiului ei pe iaht, în Grecia. Creatoarea de modă și Albert sunt născuți în aceeași zi. Ea a împlinit 60 de ani, el 18

Romanița Iovan și fiul ei, Albert, sunt născuți în aceeași zi, pe 3 octombrie. Astfel, anul acesta, creatoarea de modă a împlinit 60 de ani, iar fiul ei 18. Duo-ul mamă-fiu s-a sărbătorit alături de prieteni, în Grecia.

Romanița Iovan, dublă aniversare pe iaht, în Grecia

Albert Iovan este fiul Romaniței Iovan și al regretatului pilot Adrian Iovan (n. 1958 – d. 2014), care s-a stins din viață în urma accidentului aviatic din Munții Apuseni. Romanița și Albert se sărbătoresc amândoi astăzi, pe 3 octombrie.

Romanița Iovan a devenit mamă prima și singura dată la vârsta de 42 de ani, chiar de ziua ei. Astăzi, fostul model și fiul ei își sărbătoresc amândoi ziua de naștere. Romanița a împlinit 60 de ani, iar Albert vârsta majoratului. Creatoarea de modă și tânărul s-au sărbătorit pe un iaht, în Grecia.

De acolo, designerița a publicat pe Instagram un videoclip în care deschide o sticlă de șampanie cu cuțitul. Camera se întoarce apoi spre invitații la petrecere, majoritatea prieteni de-ai fiului ei.

„La mulți ani, fiul meu minunat! Mulțumesc, prieteni, pentru iubirea voastră!”, a scris creatoarea de modă în mediul online.

În videoclipul de pe Instagram apare și iubitul ei, avocatul Iulian Gogan. Romanița și Iulian formează un cuplu de mai bine de 16 ani, în ciuda diferenței de vârstă de 12 ani dintre ei.

Albert Iovan calcă pe urmele ambilor părinți

Albert Iovan îi moștenește pe ambii părinți. Are iubirea pentru adrenalină a tatălui și pasiunea pentru modă a mamei.

„Albert are genă de pilot, e băiatul lui ta-su, e ceva normal, are în sânge adrenalină. Acesta e drumul lui, la 18 ani va vrea să sară cu parașuta”, declara Romanița Iovan în 2022.

În toamna anului trecut, Romanița Iovan anunța în mediul online că fiul ei și-a descoperit pasiunea pentru modă. În octombrie 2023, Albert Iovan a lansat un brand vestimentar. Colecția toamnă-iarnă 2023-2024 a inclus articole vestimentare atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

„Îmi doresc să fiu cât mai bun la ceea ce fac.”

De mai mulți ani, Albert Iovan este pasionat de curse. A învățat să conducă la doar 14 ani și, deși nu are carnet de conducere, este nelipsit de pe pista de curse de mai mulți ani. Albert are și un canal de YouTube unde postează preponderent despre curse.

„Îmi doresc să fiu cât mai bun la ceea ce fac, apoi vreau să mă mut la raliuri până ajung la Campionatul Mondial. Cred că am moștenit de la tata partea asta, să fiu bun sub presiune, căci el era cu avioanele, eu cu mașinile. Adrenalina tot de la el o am, el se dădea cu parașuta, îmi doresc și eu asta în curând”, declara Albert Iovan anul trecut, la Antena Stars.

Ce relație are Romanița Iovan cu fiul ei

Albert Iovan s-a născut în 2006 și are o relație de prietenie cu mama lui. Romanița și-a crescut și educat fiul astfel încât să devină un adult responsabil.

„E esențială prietenia părinte-copil. Vreau să-mi spună mai ales dacă face ceva rău, pentru că aș fi prima care l-aș putea ajuta. Mai bine să știu, vreau să fie sincer, nu să stea ascuns și să aflu după. (…) Eu sunt femeia care, când termin activitatea, mă bag și la treburile casnice. Dar și Albert mai face. L-am învățat, pentru că nu vreau ca, atunci când va sta cu o fată în casă, să-i spună că nu știe să facă nimic, că așa l-am învățat eu. Știe să spele rufe, vase. L-am învățat de mic totul”, povestea Romanița Iovan în trecut.

