Cu cât se vinde în 2025 păpușa Nadia Comăneci, realizată în 1976. Prețul este uriaș

Nadia Comăneci se numără printre puținele personalități din România, de pe chipul căreia a fost realizată o păpușă. Jucăria, realizată în anul 1976, a apărut pe piață după ce fosta gimnastă a obținut primul 10 din istoria acestui sport, la Montreal. Acum, păpușa a fost scoasă din nou la vânzare, iar prețul este unul uriaș.

Cu cât se vinde în 2025 păpușa Nadia Comăneci

Românii au scos la vânzare, pe diferite site-uri, păpușa Nadia Comăneci, veche de 49 de ani, însă cer pe ea un preț deloc mic. În funcție de starea jucăriei care poate fi considerată a fi de colecție, oamenii cer sume cuprinse între 1.100 și 3.000 de lei.

„Păpușa, deși are aproximativ 50 de ani, este conservată într-o stare extraordinară. Ochii se mișcă perfect, are gene și nu are defecte. Ținuta și medalia păpușii Nadia sunt cele originale, produse de fabrica Arădeanca, în 1976, ca un omagiu adus sportivei românce Nadia Comăneci”, a scris o persoană care încearcă să obțină 3.000 de lei pe celebra păpușă.

Această jucărie a fost fabricată la scurt timp după ce Nadia Comăneci a obținut promul 10 din istoria Gimnasticii la Montreal. Atunci, păpușa era vândută la prețul de 200 lei.

În prezent, păpușa Nadia Comăneci poate fi văzută la Muzeul Jucăriilor din București, unde a fost expusă.

În anul 2005, fabrica de jucării Arădeanca a lansat o nouă serie de astfel de păpuși, la prețul de aproape 100 de lei. Atunci, această inițiativă a fost un demers caritabil susținut de fundația Nadia Comăneci.

Cleopatra Stratan are și ea o păpușă după chipul ei

Păpușa Cleo, realizată după imaginea Cleopatrei Stratan din videoclipul piesei „Ghiță” lansat în anul 2006, se vinde și ea pe platformele online. Spre deosebire de păpușa Nadiei Comăneci, prețul acesteia este mai accesibil, variind între 200 și 265 lei.

Acestea nu sunt noi și nici nu pot fi returnate odată achiziționate.

Jucăria făcută după chipul Cleopatrei Stratan la vârsta de 3 ani, a fost lansată pe piață în peste 50.000 de exemplare, prețul inițial fiind de 140 lei.

Această păpușă are și un cip pe care este înregistrată piesa „Ghiță”. Cleopatra Stratan deține și ea în continuare o astfel de păpușă, pe care a expus-o în urmă cu ceva timp pe rețelele sociale.

