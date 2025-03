Nadia Comăneci, în vizită la mama sa de 8 martie. „Da, am pregătit salata, am dat cu mătura în curte!” Cum a fost filmată „Zeița de la Montreal”

Nadia Comăneci și-a surprins fanii din mediul online cu un clip postat pe Instagram în care apare dând cu mătura în curtea casei părintești și făcând o salată. „Zeița de la Montreal” a fost să-și viziteze mama de 8 martie.

Nadia Comăneci, acasă la mama sa de 8 martie

Nadia Comăneci (63 de ani) i-a făcut o surpriză extrem de plăcută mamei sale, Ștefania Alexandra Comăneci, cu vizita ei în casa părintească. Acolo a fost filmată de fratele ei făcând o salată de castraveți în foișorul casei și apoi măturând în jurul mesei.

„Mother and daughter time” -a scris marea noastră campioană în dreptul clipului care a adunat rapid mii de aprecieri și multe mesaje frumoase din partea internauților.

Nadia Comăneci s-a implicat total în activitățile casnice și și-a ajutat mama cu zâmbetul pe buze să pregătească o salată și să curețe puțin aleea din curte.

„Da, am pregătit salata, am dat cu mătura în curte, până la urmă, lucruri normale, pe care le fac şi acasă, în America. Plus că acolo am şi responsabilitatea de mamă şi de soţie. Doar că nu am surprins vreodată astfel de momente, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă într-o familie. De astă-dată însă m-a filmat fratele meu şi mi s-a părut amuzant cum au ieşit imaginile video, motiv pentru care am decis să vi le ofer. În definitiv, sunt un om care face treburi casnice ca toată lumea” – a spus, potrivit Orange Sport.

Ca de fiecare dată când merge acasă, Nadia se delectează cu fel de fel de bunătăți pregătite de mama ei despre care spune că gătește extraordinar.

„Mama a gătit o mulţime de preparate chiar dacă ştie că eu nu mănânc foarte mult. De fiecare dată, înainte să mă văd cu ea, o rog să nu se agite prea mult pe tema asta, dar nu vrea să mă asculte. Trebuie să vă spun însă că mama găteşte extraordinar de bine. De la ea am învăţat şi eu să gătesc. Şi la capitolul acesta, pot spune am o mamă de nota zece” – a adăugat.

Nadia Comăneci s-a bucurat mereu de suportul mamei sale

Marea noastră gimnastă a povestit în una dintre biografiile sale despre cum a ajuns să facă gimnastică. Fiind un copil foarte energic, mama ei a dus-o la o mică sală de sport care se deschisese în Onești, orașul ei natal, și acela a fost primul contact cu gimnastica.

„Aveam foarte multă energie. Mama a încercat să găsească o variantă prin care să-mi consum energia în condiții mai sigure. Să las în pace copacii, casele și alte obiecte. În Onești se deschisese o mică sală de sport de către familia Simionescu. La șase ani și ceva, am intrat pentru prima dată în ea și am descoperit paralelele mai interesante decât bătătorul de covoare și saltelele care mă ajutau să nu mă mai julesc. Acolo, sub îndrumarea antrenorului Marcel Duncan, am învățat să fac prima rostogolire, prima roată, prima prindere la bară.

Mă jucam și învățam totodată. Mama era fericită că scapă pentru câteva ore de mine și putea să-și vadă liniștită de treburile casnice”, a povestit Nadia Comăneci în cartea „Scrisori către o tânără gimnastă”.

