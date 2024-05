Nadia Comăneci are o rețetă specială de sarmale pe care o pregătește pentru familia ei cu ocazia sărbătorilor importante de peste an.

Cum prepară Nadia Comăneci sarmalele

Supranumită „Zeița de la Montreal”, sportiva născută în Onești care a primit prima notă de 10 în isrtoria gimnasticii mondiale, este stabilită cu familia ei, soțul Bart Conner și fiul lor, Dylan, în SUA de mulți ani, dar asta nu înseamnă că a renunțat la preparatele tradiționale cu care a crescut. Nadia gătește pentru familia ei ori de câte ori are ocazia, iar când vin sărbătorile prepară sarmale după o rețetă inedită, astfel încât să fie și pe placul celor de acasă, dar și mesenilor care care îi trec pragul.

Citeşte şi: Nadia Comăneci, ravisantă la Premiile Oscar 2024. „A fost un eveniment măreț!” Cum s-a îmbrăcat „Zeița de la Montreal”

Citeşte şi: Nadia Comăneci, decorată de Klaus Iohannis chiar de ziua ei. Fosta gimnastă împlinește astăzi 60 de ani

Citeşte şi: Nadia Comăneci, ținută roz fucsia la premiera filmului „Nasty”. Și-a accesorizat cu geantă Louis Vuitton și pantofi Louboutin / Foto&Video

Citeşte şi: Acasă la Nadia Comăneci. Imagini spectaculoase din locuința „Zeiței de la Montreal”, din SUA

Pentru că americanii sunt mari fani ai cărnii de curcan, Nadia Comăneci a născocit o reteță de sarmale în foi de viță cu curcan și sos de salsa. Îngredientele pentru acest preparat sunt: foi de viță, carne tocată de curcan, ceapă, orez, bulion, sos de salsa, varză murată și condimente pentru asezonat. Interesant este că sub sărmăluțele în foi de viță pune un strat de varză murată.

„Facem în fiecare an o sărbătoare în familie, e rar când ne adunăm cu toţii, din toate colţurile lumii. Masa tradiţională e complexă, ei vor curcan, eu fac sărmăluţe cu curcan, sărmăluţe în foi de viţă, pentru că aşa am învăţat de la mama. Am descoperit anul trecut că băieţelul meu iubeşte sarmalele.

CONȚINUT VIDEO UNICA

În acestea pun carne tocată de curcan (carne slabă care nu îngraşă), ceapă (jumătate o călesc, jumătate o pun crudă) şi puţin orez la final. În loc să folosesc bulion, pun sos de salsa (se ştie că ardeiul iute ajută la slăbit). Eu prepar toată compoziţia şi împletitura, iar dedesubt adaug varză murată, cumpărată la borcan, tăiată de-a gata” – spunea olimpica noastră în urmă cu câțiva ani, pentru click.ro.

Nadia Comăneci și-a făcut primul tatuaj la 62 de ani

La începutul acestui ani, Nadia anunța că și-a făcut un tatuaj pe care și-l dorea de multă vreme, iar desenul a fost special creat pentru ea are o semnificiație specială. Nadia Comăneci și-a tatuat pe picior, desupra gelznei, cel mai important moment din cariera ei – nota 10 obținută la Montreal în 1976.

„Este un design creat special pentru mine. Este permanent. Eu mi-am dorit un astfel de tatuaj de multă vreme, ceva care să reprezinte toate lucrurile importante care se regăsesc în acest tatuaj: ‘Girl Power, Break the ice, Hard work, Be unique etc’. Eu deja l-am făcut ieri şi pot spune că îl port cu foarte mare mândrie. Este un trend al campionilor olimpici să-şi facă cercurile olimpice tatuate. Eu mi-am dorit ceva unic, ceva care să spună povestea primului 1.00”, a declarat Nadia Comăneci potrivit Orange sport.

La vârsta de 14 ani, Nadia a reușit o performanță istorică în gimnastică, devenind prima sportivă din lume care a obținut nota 10 pentru un exercițiu la paralele executat la perfecție.Totul s-a întâmplat pe 18 iunie 1976. La momentul respectiv, computerul care afișa notele pe tabelă nu era programat să arate nota 10, iar după exercițiul Nadiei, acesta a indicat nota 1.00, provocând confuzie în rândul tuturor. Ulterior, arbitrii au confirmat că Nadia a primit nota 10.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News